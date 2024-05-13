Церковне свято 13 травня: що не можна робити в цей день

В понеділок 13 травня починається другий тиждень після Пасхи, в деяких областях починаються Проводи. Також цього дня церква вшановує пам'ять мучениці Гликерії та мученика Олександра Римського.

Про традиції і прикмети цього дня, а також про те, що не можна робити, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Традиції і історія свята

Гликерія, за біблійними переказами, жила в Траянополі за часів правління Марка Аврелія. Дівчина була донькою колишнього антипата Римського - Макарія, проте осиротіла.

Окрім своєї сильної віри в Господа, Гликерія була відома й тим, що підтримувала віру інших і поширювала християнське вчення. За її побожність за наказом влади, яка переслідувала християн, її стратили - проте її мощі зцілювали вірян.

Мученик Олександр жив на початку 4 століття, за часів правління Максиміліана і гонінь християн. Олександр був воїном, проте з дитинства вірив в Бога - тому відмовився приносити жертви іншим богам.

Про це доповіли імператору і Олександра було страчено після катувань. Стійкість цього воїна уособлювала непохитність віри навіть при загрозі смерті.

Від сьогодні у будні співають "Воскресіння Христове бачивши" перед каноном. В період Тріоді на Літургії насамперед читається Апостол і Євангеліє.

У деяких регіонах в цей день - Проводи, тож відвідують кладовища, прибирають могили і влаштовують вдома поминальну трапезу.

В народі цей день називали днем Гликерії Комарниці - адже помітили, що з'являється багато комарів. До того ж за цими комахами визначали час засівання вівса і погоду.

Що не можна робити сьогодні

Не можна вбивати комарів - так їх буде ще більше.

Сьогодні не можна лаятися або сваритися.

Також не слід пліткувати або брехати.

Не варто влаштовувати гучні поминки або встановлювати нові пам'ятники.

Крім цього, не можна вживати алкоголь.

Народні прикмети на 13 травня