Церковне свято 13 травня: що не можна робити в цей день
В понеділок 13 травня починається другий тиждень після Пасхи, в деяких областях починаються Проводи. Також цього дня церква вшановує пам'ять мучениці Гликерії та мученика Олександра Римського.
Про традиції і прикмети цього дня, а також про те, що не можна робити, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, РадіоТрек, Ближче до Бога.
Традиції і історія свята
Гликерія, за біблійними переказами, жила в Траянополі за часів правління Марка Аврелія. Дівчина була донькою колишнього антипата Римського - Макарія, проте осиротіла.
Окрім своєї сильної віри в Господа, Гликерія була відома й тим, що підтримувала віру інших і поширювала християнське вчення. За її побожність за наказом влади, яка переслідувала християн, її стратили - проте її мощі зцілювали вірян.
Мученик Олександр жив на початку 4 століття, за часів правління Максиміліана і гонінь християн. Олександр був воїном, проте з дитинства вірив в Бога - тому відмовився приносити жертви іншим богам.
Про це доповіли імператору і Олександра було страчено після катувань. Стійкість цього воїна уособлювала непохитність віри навіть при загрозі смерті.
Від сьогодні у будні співають "Воскресіння Христове бачивши" перед каноном. В період Тріоді на Літургії насамперед читається Апостол і Євангеліє.
У деяких регіонах в цей день - Проводи, тож відвідують кладовища, прибирають могили і влаштовують вдома поминальну трапезу.
В народі цей день називали днем Гликерії Комарниці - адже помітили, що з'являється багато комарів. До того ж за цими комахами визначали час засівання вівса і погоду.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна вбивати комарів - так їх буде ще більше.
- Сьогодні не можна лаятися або сваритися.
- Також не слід пліткувати або брехати.
- Не варто влаштовувати гучні поминки або встановлювати нові пам'ятники.
- Крім цього, не можна вживати алкоголь.
Народні прикмети на 13 травня
- Комарів на день Гликерії Комарниці немає - у травні дощі більше не йтимуть. Крім цього, овес рясно не вродить.
- 13 травня літають великі комарі - буде вдалим рік.
- Якщо сьогодні комарів багато - день буде сонячним. До того ж буде щедрий урожай вівса.
- Сьогодні в небі багато ластівок та стрижів - скоро буде тепло.
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