Церковный праздник 13 мая: что нельзя делать в этот день
В понедельник 13 мая начинается вторая неделя после Пасхи, в некоторых областях начинаются Проводы. Также в этот день церковь чтит память мученицы Гликерии и мученика Александра Римского.
О традициях и приметах этого дня, а также о том, что нельзя делать, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, РадиоТрек, Ближе к Богу.
Традиции и история праздника
Гликерия, по библейским преданиям, жила в Траянополе во время правления Марка Аврелия. Девушка была дочерью бывшего антипата Римского - Макария, однако осиротела.
Помимо своей сильной веры в Господа, Гликерия была известна тем, что поддерживала веру других и распространяла христианское учение. За ее набожность по приказу власти, которая преследовала христиан, ее казнили - однако ее мощи исцеляли верующих.
Мученик Александр жил в начале 4 века, во времена правления Максимилиана и гонений христиан. Александр был воином, однако с детства верил в Бога - поэтому отказался приносить жертвы другим богам.
Об этом доложили императору и Александр был казнен после пыток. Стойкость этого воина олицетворяла непоколебимость веры даже при угрозе смерти.
С сегодняшнего дня в будни поют "Воскресение Христово видев" перед каноном. В период Триоди в Литургии прежде всего читается Апостол и Евангелие.
В некоторых регионах в этот день - Проводы, поэтому посещают кладбища, убирают могилы и устраивают дома поминальную трапезу.
В народе этот день называли днем Гликерии Комарницы - ведь заметили, что появляется много комаров. К тому же по этим насекомым определяли время засевания овса и погоду.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя убивать комаров - так их будет еще больше.
- Сегодня нельзя ругаться или ссориться.
- Также не следует сплетничать или врать.
- Не следует устраивать громкие поминки или устанавливать новые памятники.
- Кроме этого, нельзя употреблять алкоголь.
Народные приметы на 13 мая
- Комаров на день Гликерии Комарницы нет - в мае дожди больше не будут. Кроме этого, овес не принесет обильного урожая.
- 13 мая летают большие комары - будет удачным год.
- Если сегодня комаров много - день будет солнечным. К тому же, будет щедрый урожай овса.
- Сегодня в небе много ласточок и стрижей - скоро будет тепло.
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