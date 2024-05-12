Церковне свято 12 травня: що можна і не можна робити у Фомину неділю

Традиції Антипасхи

За біблійними історіями, сьогодні до апостола Фоми явився сам Господь. Сталося це після того, як Фома засумнівався в воскресінні, сказавши, що повірить в диво лише після того, як побачить Ісуса на власні очі. Від цього й походить фразеологізм "Фома невірний".

Сьогодні в церквах проходить служба з Тріоді та Літургія, читають Євангеліє. Тричі співають "Христос воскрес", а на ранній згадують велич Христа і його відвідини пекла задля порятунку душ праведних. Вечірня цього дня відбувається з прокимном.

Предки в цей день, який в народі отримав назву "Червона гірка", відзначали прихід весни, могли влаштовувати хороводи навколо багать.

Попри те, що Антипасха не була святом "проти" Великодня, а радше його продовженням, також молилися за упокій душ померлих і відвідували кладовища.

Зазвичай приносили яйця та солодощі, а вдома влаштовували поминальну трапезу.

До того ж цього дня у воду ставили гілочку горобини - вірили, що, чим гілочка довше стоятиме, тим довше буде вдача. Вірили й в те, що зірвана гілка горобини допоможе знайти шлях в хащах.

Що не можна робити у Фомину неділю

Сьогодні не можна бути наодинці або вдома - можна бути самотнім увесь рік.

Попри відвідини кладовищ, цього дня не встановлюють пам'ятники.

Категорично на можна ображатися, лаятися та пліткувати.

Не можна у Фомину неділю вживати алкоголь.

Народні прикмети на 12 травня

Ранок Фоминої неділі сонячний та теплий - буде сухе літо.

Світанок червоного кольору - прикмета до того, що літо буде посушливим.

Якщо сьогодні зацвіла горобина - буде щедрий урожай льону.

12 травня хмари увечері синього кольору - до змін погоди.

Якщо цього дня багато травневих жуків - влітку дощів не буде.

Сьогодні цвіте латаття - холодів більше не буде.

У кого іменини 12 травня

Сьогодні день ангела відзначають: Іван, Петро, Семен, Федір, Антон, Денис, Герман, Теодор, Пилип, Ян.