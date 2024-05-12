UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Церковне свято 12 травня: що можна і не можна робити у Фомину неділю

Яке церковне свято 12 травня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

12 травня відзначають Фомину неділю, або, як її ще називають, Антипасху - першу неділю після Великодня. Також в цей день церква вшановує пам'ять Кіпрського єпископа Епіфанія, та відзначає день тезоіменитства Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

Про традиції Фоминої неділі і про прикмети цього дня, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, РадіоТрек, Ближче до Бога.

Традиції Антипасхи

За біблійними історіями, сьогодні до апостола Фоми явився сам Господь. Сталося це після того, як Фома засумнівався в воскресінні, сказавши, що повірить в диво лише після того, як побачить Ісуса на власні очі. Від цього й походить фразеологізм "Фома невірний".

Сьогодні в церквах проходить служба з Тріоді та Літургія, читають Євангеліє. Тричі співають "Христос воскрес", а на ранній згадують велич Христа і його відвідини пекла задля порятунку душ праведних. Вечірня цього дня відбувається з прокимном.

Предки в цей день, який в народі отримав назву "Червона гірка", відзначали прихід весни, могли влаштовувати хороводи навколо багать.

Попри те, що Антипасха не була святом "проти" Великодня, а радше його продовженням, також молилися за упокій душ померлих і відвідували кладовища.

Зазвичай приносили яйця та солодощі, а вдома влаштовували поминальну трапезу.

До того ж цього дня у воду ставили гілочку горобини - вірили, що, чим гілочка довше  стоятиме, тим довше буде вдача. Вірили й в те, що зірвана гілка горобини допоможе знайти шлях в хащах.

Що не можна робити у Фомину неділю

  • Сьогодні не можна бути наодинці або вдома - можна бути самотнім увесь рік.
  • Попри відвідини кладовищ, цього дня не встановлюють пам'ятники.
  • Категорично на можна ображатися, лаятися та пліткувати.
  • Не можна у Фомину неділю вживати алкоголь.

Народні прикмети на 12 травня

  • Ранок Фоминої неділі сонячний та теплий - буде сухе літо.
  • Світанок червоного кольору - прикмета до того, що літо буде посушливим.
  • Якщо сьогодні зацвіла горобина - буде щедрий урожай льону.
  • 12 травня хмари увечері синього кольору - до змін погоди.
  • Якщо цього дня багато травневих жуків - влітку дощів не буде.
  • Сьогодні цвіте латаття - холодів більше не буде.

У кого іменини 12 травня

Сьогодні день ангела відзначають: Іван, Петро, Семен, Федір, Антон, Денис, Герман, Теодор, Пилип, Ян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календарСвята