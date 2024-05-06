Почався Великодній тиждень: що не можна робити ці 7 днів

Після Великодня, 6 травня, церква розпочинає святкування Великоднього тижня, який за народним календарем відомий як Світла седмиця. Цей період також відомий як Світлий тиждень, Великодній тиждень, Святий тиждень або Загальниця.

Що не можна робити в тиждень після Великодня - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Як провести тиждень після Великодня

Понеділок після Великодня відомий як поливальний день. Від 6 травня можна приймати гостей, проте першим у дім має входити чоловік. При візиті до гостей рекомендується взяти з собою крашанки, паски та невеличкі подарунки. В стародавні часи на цей день наші предки святкували, поливаючи одне одного.

Вівторок Святого тижня відомий як "хороводниця". Колись дівчата влаштовували вечорові хороводи від самого цього дня, які тривали аж до Трійці. У вівторок рекомендується відвідувати гостей разом з усією родиною, несучи з собою паски та крашанки.

Середа Святого тижня, 8 травня, була часом для гулянь та хороводів, а також для веселощів у великій компанії.

Четвер Святого тижня, 9 травня, також відомий як Великдень померлих. Вважається, що в цей день душі померлих приходять до святкування разом із живими. Цього дня рекомендується прибирати кладовища та могили, готуючись до Проводів. Також, починаючи з четверга, влаштовували вечори з оглядинами та вибором наречених.

П'ятниця Святого тижня, 10 травня, відома як день Божої Матері "Живоносне джерело", коли у храмах святять воду. За народними традиціями цього дня дівчина повинна обливатися холодною водою, щоб залишатися здоровою протягом року.

Субота Святого тижня, 11 травня, слід відзначити з відвіданням родичів. З цього дня господині розпочинали свої домашні справи.

Неділя Святого тижня, 12 травня, є початком поминального Томиного (Радоницького) тижня. Цього дня незаміжні дівчата та холостяки не повинні залишатися вдома, що вважалося дурним знаком. В неділю також відбувалися обряди проводів та весняні гуляння.