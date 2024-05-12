Церковный праздник 12 мая: что можно и нельзя делать в Фомино воскресенье

12 мая отмечают Фомину воскресенье, или, как его еще называют, Антипасху - первое воскресенье после Пасхи. Также в этот день церковь чтит память Кипрского епископа Епифания, и отмечает день тезоименитство Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
О традициях Фоминого воскресенья и о приметах этого дня, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, РадиоТрек, Ближче до Бога.
По библейским историям, сегодня к апостолу Фоме явился сам Господь. Случилось это после того, как Фома усомнился в воскресении, сказав, что поверит в чудо только после того, как увидит Иисуса своими глазами. От этого и происходит фразеологизм "Фома неверный".
Сегодня в церквях проходит служба по Триоди и Литургия, читают Евангелие. Трижды поют "Христос воскрес", а на ранней вспоминают величие Христа и его посещение ада для спасения душ праведных. Вечерняя в этот день проходит с прокимном.
Предки в этот день, получивший в народе название "Красная горка", отмечали приход весны, могли устраивать хороводы вокруг костров.
Несмотря на то, что Антипасха не была праздником "против" Пасхи, а скорее его продолжением, также молились за упокой душ умерших и посещали кладбища.
Обычно приносили яйца и сладости, а дома устраивали поминальную трапезу.
К тому же в этот день в воду ставили веточку рябины - верили, что чем веточка будет дольше стоять, тем дольше будет нрав. Верили и в то, что сорванная ветка рябины поможет найти путь в зарослях.
Сегодня день ангела отмечают: Иоанн, Петр, Семен, Федор, Антон, Денис, Герман, Теодор, Филипп, Ян.
Раньше мы писали о, когда самые главные поминальные дни года.
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