Церковне свято 12 травня: що можна і не можна робити у Фомину неділю
12 травня відзначають Фомину неділю, або, як її ще називають, Антипасху - першу неділю після Великодня. Також в цей день церква вшановує пам'ять Кіпрського єпископа Епіфанія, та відзначає день тезоіменитства Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.
Про традиції Фоминої неділі і про прикмети цього дня, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, РадіоТрек, Ближче до Бога.
Традиції Антипасхи
За біблійними історіями, сьогодні до апостола Фоми явився сам Господь. Сталося це після того, як Фома засумнівався в воскресінні, сказавши, що повірить в диво лише після того, як побачить Ісуса на власні очі. Від цього й походить фразеологізм "Фома невірний".
Сьогодні в церквах проходить служба з Тріоді та Літургія, читають Євангеліє. Тричі співають "Христос воскрес", а на ранній згадують велич Христа і його відвідини пекла задля порятунку душ праведних. Вечірня цього дня відбувається з прокимном.
Предки в цей день, який в народі отримав назву "Червона гірка", відзначали прихід весни, могли влаштовувати хороводи навколо багать.
Попри те, що Антипасха не була святом "проти" Великодня, а радше його продовженням, також молилися за упокій душ померлих і відвідували кладовища.
Зазвичай приносили яйця та солодощі, а вдома влаштовували поминальну трапезу.
До того ж цього дня у воду ставили гілочку горобини - вірили, що, чим гілочка довше стоятиме, тим довше буде вдача. Вірили й в те, що зірвана гілка горобини допоможе знайти шлях в хащах.
Що не можна робити у Фомину неділю
- Сьогодні не можна бути наодинці або вдома - можна бути самотнім увесь рік.
- Попри відвідини кладовищ, цього дня не встановлюють пам'ятники.
- Категорично на можна ображатися, лаятися та пліткувати.
- Не можна у Фомину неділю вживати алкоголь.
Народні прикмети на 12 травня
- Ранок Фоминої неділі сонячний та теплий - буде сухе літо.
- Світанок червоного кольору - прикмета до того, що літо буде посушливим.
- Якщо сьогодні зацвіла горобина - буде щедрий урожай льону.
- 12 травня хмари увечері синього кольору - до змін погоди.
- Якщо цього дня багато травневих жуків - влітку дощів не буде.
- Сьогодні цвіте латаття - холодів більше не буде.
У кого іменини 12 травня
Сьогодні день ангела відзначають: Іван, Петро, Семен, Федір, Антон, Денис, Герман, Теодор, Пилип, Ян.
Раніше ми писали про, коли найголовніші поминальні дні року.
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