Церковный праздник 12 мая: что можно и нельзя делать в Фомино воскресенье

12 мая отмечают Фомину воскресенье, или, как его еще называют, Антипасху - первое воскресенье после Пасхи. Также в этот день церковь чтит память Кипрского епископа Епифания, и отмечает день тезоименитство Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

О традициях Фоминого воскресенья и о приметах этого дня, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Традиции Антипасхи

По библейским историям, сегодня к апостолу Фоме явился сам Господь. Случилось это после того, как Фома усомнился в воскресении, сказав, что поверит в чудо только после того, как увидит Иисуса своими глазами. От этого и происходит фразеологизм "Фома неверный".

Сегодня в церквях проходит служба по Триоди и Литургия, читают Евангелие. Трижды поют "Христос воскрес", а на ранней вспоминают величие Христа и его посещение ада для спасения душ праведных. Вечерняя в этот день проходит с прокимном.

Предки в этот день, получивший в народе название "Красная горка", отмечали приход весны, могли устраивать хороводы вокруг костров.

Несмотря на то, что Антипасха не была праздником "против" Пасхи, а скорее его продолжением, также молились за упокой душ умерших и посещали кладбища.

Обычно приносили яйца и сладости, а дома устраивали поминальную трапезу.

К тому же в этот день в воду ставили веточку рябины - верили, что чем веточка будет дольше стоять, тем дольше будет нрав. Верили и в то, что сорванная ветка рябины поможет найти путь в зарослях.

Что нельзя делать в Фомино воскресенье

Сегодня нельзя быть наедине или дома - можно быть одиноким весь год.

Несмотря на посещение кладбищ, в этот день не устанавливают памятники.

Категорически нельзя обижаться, ругаться и сплетничать.

Нельзя в Фомина воскресенье употреблять алкоголь.

Народные приметы на 12 мая

Утро Фоминого воскресенья солнечное и теплое - будет сухое лето.

Рассвет красного цвета - примета к тому, что лето будет засушливым.

Если сегодня зацвела рябина - будет щедрый урожай льна.

12 мая облака вечером синего цвета - к переменам погоды.

Если в этот день много майских жуков - летом дождей не будет.

Сегодня цветут кувшинки - холодов больше не будет.

У кого именины 12 мая

Сегодня день ангела отмечают: Иоанн, Петр, Семен, Федор, Антон, Денис, Герман, Теодор, Филипп, Ян.