Церковне свято 12 січня: що категорично не можна робити цього дня, у кого іменини

12 січня православні віруючі вшановують пам'ять святої Анісії Солунської.
Про всі прикмети та заборони 12 січня - ми розповімо у матеріалі Styler.
Анісія народилася в III столітті у місті Солуні у Греції у багатій християнській родині. Вона рано стала сиротою. У спадок набула великого багатства. У ті часи за наказом імператора Максиміана християн переслідували, катували і стратили. Анісія знала, що багаті не можуть потрапити до Царства Небесного. Тому вона роздала свої гроші, відпустила на волю всіх рабів, а сама почала допомагати жебракам, сиротам та християнам.
Якось Анісія йшла на молитву і потрапила до натовпу людей, які поспішали до язичницького храму. Вона пропустила їх, але її помітив один із воїнів і звернувся до неї. Дівчина відповіла, що йде до християнської церкви. Воїн схопив її і захотів привести до свого храму, де під тиском змусив би принести жертву. Але Анісія вирвалася, проголошуючи ім'я Ісуса Христа. Тоді розлючений воїн витяг меч і вдарив її. Дівчина впала на землю. Її тіло поховали інші християни поряд із міською брамою і збудували будинок молитви.
12 січня віруючі молилися святій Анісії про допомогу при хворобах шлунка.
Наші пращури помітили, що наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде похмурою. Жінки традиційно готували страви із застреленої дичини, варили свинячі шлунки.
У давнину на Аніссю було заведено ходити в гості до рідні чи друзів, де влаштовувалися знатні застілля.
Старі перекази говорили, що ввечері 12 січня погань починала шаленіти і люди намагалися будь-якими шляхами уберегтися від її впливу.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен : Макар, Лев, Данило, Антон, Марія, Ірина, Аріна та Анісія.
Раніше ми писали, коли потрібно колядувати, щедрувати та посівати.
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