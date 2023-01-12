Церковный праздник 12 января: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины

История святой Анисии

Анисия родилась в III веке в городе Солуни в Греции в богатой христианской семье. Она рано стала сиротой. В наследство получила большое богатство. В те времена по приказу императора Максимиана христиан преследовали, подвергали пыткам и казни. Анисия знала, что богатые не могут попасть в Небесное Царство. Поэтому она раздала свои деньги, отпустила на волю всех рабов, а сама стала помогать нищим, сиротам и христианам.

Однажды Анисия шла на молитву и попала в толпу людей, которые спешили в языческий храм. Она пропустила их, но ее приметил один из воинов и обратился к ней. Девушка ответила, что идет в христианскую церковь. Воин схватил ее и захотел привести в свой храм, где под натиском принудил бы принести жертву. Но Анисия вырвалась, провозглашая имя Иисуса Христа. Тогда разозленный воин вытащил меч и ударил ее. Бездыханная девушка упала на землю. Ее тело погребли другие христиане рядом с городскими воротами и выстроили дом молитвы.

Традиции этого дня

12 января верующие молились святой Анисии о помощи при болезнях желудка.

Наши предки в Анисьин день охотились на кабана и забивали свиней. Женщины традиционно готовили блюда из застреленной дичи, варили свиные желудки.

В давние времена на Анисью было принято ходить в гости к родне или друзьям, где устраивались знатные застолья.

Старые предания гласили, что вечером 12 января нечисть начинала неистовствовать и люди старались любыми путями уберечься от ее воздействия

Главные приметы этого дня

Снег в этот день сулит пасмурное лето

Дует южный ветер — будет теплое лето и обильный урожай

Ветер с запада — реки будут полны рыбы

Если 12 января светит солнце — грядет потепление. Вскоре с юга прилетят перелетные птицы

Если не видны звезды на небе — поменяется погода

Громко чирикают воробьи - к потеплению.

Что нельзя делать 12 января

Нельзя принимать подарки от чужих или малознакомых вам людей

Нельзя заниматься шитьем и прясть — иначе это принесет несчастье

Нельзя употреблять пищу с солью — приведет к проблемам со здоровьем

Нельзя подбирать вещи на перекрестах — к беде.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Макар, Лев, Даниил, Антон, Мария, Ирина, Арина и Анисия.