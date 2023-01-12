Церковный праздник 12 января: что категорически нельзя делать в этот день, у кого именины

12 января православные верующие чтут память святой Анисии Солунской.
Обо всех приметах и запретах 12 января - мы расскажем в материале Styler.
Анисия родилась в III веке в городе Солуни в Греции в богатой христианской семье. Она рано стала сиротой. В наследство получила большое богатство. В те времена по приказу императора Максимиана христиан преследовали, подвергали пыткам и казни. Анисия знала, что богатые не могут попасть в Небесное Царство. Поэтому она раздала свои деньги, отпустила на волю всех рабов, а сама стала помогать нищим, сиротам и христианам.
Однажды Анисия шла на молитву и попала в толпу людей, которые спешили в языческий храм. Она пропустила их, но ее приметил один из воинов и обратился к ней. Девушка ответила, что идет в христианскую церковь. Воин схватил ее и захотел привести в свой храм, где под натиском принудил бы принести жертву. Но Анисия вырвалась, провозглашая имя Иисуса Христа. Тогда разозленный воин вытащил меч и ударил ее. Бездыханная девушка упала на землю. Ее тело погребли другие христиане рядом с городскими воротами и выстроили дом молитвы.
12 января верующие молились святой Анисии о помощи при болезнях желудка.
Наши предки в Анисьин день охотились на кабана и забивали свиней. Женщины традиционно готовили блюда из застреленной дичи, варили свиные желудки.
В давние времена на Анисью было принято ходить в гости к родне или друзьям, где устраивались знатные застолья.
Старые предания гласили, что вечером 12 января нечисть начинала неистовствовать и люди старались любыми путями уберечься от ее воздействия
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Макар, Лев, Даниил, Антон, Мария, Ирина, Арина и Анисия.
Раньше мы писали, когда нужно колядовать, щедровать и посевать.
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