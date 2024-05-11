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Церковне свято 11 травня: що категорично не можна робити в Світлу суботу за традиціями

Субота 11 травня 2024 06:00
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Церковне свято 11 травня: що категорично не можна робити в Світлу суботу за традиціями 11 травня - Світла субота (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

11 травня, перша субота після Великодня - так звана Світла субота. Крім цього, сьогодні церква вшановує Кирила і Мефодія.

Про традиції Світлої суботи і про прикмети цього дня, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Інститут історії України, Ближче до Бога.

Традиції Світлої суботи

За певними історичними джерелами, Кирило і Мефодій, яких вшановують цього дня, були братами й жили в Солуні, на території сучасної Греції, в 9 столітті.

Кирило з дитинства відрізнявся любов'ю до читання і аскетизмом, тож став бібліотекарем при соборі Святої Софії, в місті Константинополь. Мефодій, який відмовився від радощів світського життя і став ченцем, був ігуменом в монастирі Поліхрон.

Крім цього, брати були засновниками слов'янської писемності: вважається, що Кирило створив слов'янський алфавіт, в той час, як Мефодій організував переклад Біблії - слов'янською.

Цього дня в церкві проводять хресні ходи і Літургію, після якої читають молитву для розділення артоса (священний хліб) - який з Великодня до суботи зберігається в храмах.

Це було пов'язано з віруванням, що після Воскресіння Ісус навідувався до учнів, з якими споживав їжу - або ж благословляв страви.

Після цього артос роздають вірянам. Вважається, що такий хліб, як і паска, має певну силу - тому його зберігали рік. Також сьогодні вперше за Світлу седмицю зачиняють Царські врата.

Крім цього, пращури вважали, що цього дня прокидаються русалки - тож остерігалися водойм.

Що не можна робити в Світлу суботу

  • Попри те, що можна сміятися і радіти, не можна сваритися і лихословити.
  • Сьогодні не радять розпочинати нові справи.
  • Цього дня купувати дорогі або великі речі не варто, вважається, що швидко зламаються.
  • Також не варто відвідувати водойми або купатися.

Народні прикмети на 11 травня

  • Якщо 11 травня туман - літо буде з дощами.
  • Сьогодні йде дощ - літо буде вологим.
  • Про грозове літо свідчить і багряний схід сонця в Світлу суботу.
  • Якщо напередодні утворився туман, який не зникає до світанку, але стелиться на землю - скоро буде буря.

У кого день ангела 11 травня

Сьогодні іменини відзначають: Олександр, Михайло, Ростислав, Йосип, Костянтин, Кирило.

Нещодавно ми розповідали про те, що заборонено робити у Великодній тиждень.

Читайте також про те, коли найголовніші поминальні дні року.

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