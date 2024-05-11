Церковне свято 11 травня: що категорично не можна робити в Світлу суботу за традиціями

11 травня, перша субота після Великодня - так звана Світла субота. Крім цього, сьогодні церква вшановує Кирила і Мефодія.

Про традиції Світлої суботи і про прикмети цього дня, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).

Традиції Світлої суботи

За певними історичними джерелами, Кирило і Мефодій, яких вшановують цього дня, були братами й жили в Солуні, на території сучасної Греції, в 9 столітті.

Кирило з дитинства відрізнявся любов'ю до читання і аскетизмом, тож став бібліотекарем при соборі Святої Софії, в місті Константинополь. Мефодій, який відмовився від радощів світського життя і став ченцем, був ігуменом в монастирі Поліхрон.

Крім цього, брати були засновниками слов'янської писемності: вважається, що Кирило створив слов'янський алфавіт, в той час, як Мефодій організував переклад Біблії - слов'янською.

Цього дня в церкві проводять хресні ходи і Літургію, після якої читають молитву для розділення артоса (священний хліб) - який з Великодня до суботи зберігається в храмах.

Це було пов'язано з віруванням, що після Воскресіння Ісус навідувався до учнів, з якими споживав їжу - або ж благословляв страви.

Після цього артос роздають вірянам. Вважається, що такий хліб, як і паска, має певну силу - тому його зберігали рік. Також сьогодні вперше за Світлу седмицю зачиняють Царські врата.

Крім цього, пращури вважали, що цього дня прокидаються русалки - тож остерігалися водойм.

Що не можна робити в Світлу суботу

Попри те, що можна сміятися і радіти, не можна сваритися і лихословити.

Сьогодні не радять розпочинати нові справи.

Цього дня купувати дорогі або великі речі не варто, вважається, що швидко зламаються.

Також не варто відвідувати водойми або купатися.

Народні прикмети на 11 травня

Якщо 11 травня туман - літо буде з дощами.

Сьогодні йде дощ - літо буде вологим.

Про грозове літо свідчить і багряний схід сонця в Світлу суботу.

Якщо напередодні утворився туман, який не зникає до світанку, але стелиться на землю - скоро буде буря.

У кого день ангела 11 травня

Сьогодні іменини відзначають: Олександр, Михайло, Ростислав, Йосип, Костянтин, Кирило.