Церковне свято 11 травня: що категорично не можна робити в Світлу суботу за традиціями
11 травня, перша субота після Великодня - так звана Світла субота. Крім цього, сьогодні церква вшановує Кирила і Мефодія.
Про традиції Світлої суботи і про прикмети цього дня, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, Інститут історії України, Ближче до Бога.
Традиції Світлої суботи
За певними історичними джерелами, Кирило і Мефодій, яких вшановують цього дня, були братами й жили в Солуні, на території сучасної Греції, в 9 столітті.
Кирило з дитинства відрізнявся любов'ю до читання і аскетизмом, тож став бібліотекарем при соборі Святої Софії, в місті Константинополь. Мефодій, який відмовився від радощів світського життя і став ченцем, був ігуменом в монастирі Поліхрон.
Крім цього, брати були засновниками слов'янської писемності: вважається, що Кирило створив слов'янський алфавіт, в той час, як Мефодій організував переклад Біблії - слов'янською.
Цього дня в церкві проводять хресні ходи і Літургію, після якої читають молитву для розділення артоса (священний хліб) - який з Великодня до суботи зберігається в храмах.
Це було пов'язано з віруванням, що після Воскресіння Ісус навідувався до учнів, з якими споживав їжу - або ж благословляв страви.
Після цього артос роздають вірянам. Вважається, що такий хліб, як і паска, має певну силу - тому його зберігали рік. Також сьогодні вперше за Світлу седмицю зачиняють Царські врата.
Крім цього, пращури вважали, що цього дня прокидаються русалки - тож остерігалися водойм.
Що не можна робити в Світлу суботу
- Попри те, що можна сміятися і радіти, не можна сваритися і лихословити.
- Сьогодні не радять розпочинати нові справи.
- Цього дня купувати дорогі або великі речі не варто, вважається, що швидко зламаються.
- Також не варто відвідувати водойми або купатися.
Народні прикмети на 11 травня
- Якщо 11 травня туман - літо буде з дощами.
- Сьогодні йде дощ - літо буде вологим.
- Про грозове літо свідчить і багряний схід сонця в Світлу суботу.
- Якщо напередодні утворився туман, який не зникає до світанку, але стелиться на землю - скоро буде буря.
У кого день ангела 11 травня
Сьогодні іменини відзначають: Олександр, Михайло, Ростислав, Йосип, Костянтин, Кирило.
Нещодавно ми розповідали про те, що заборонено робити у Великодній тиждень.
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