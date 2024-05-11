Церковный праздник 11 мая: что категорически нельзя делать в Светлую субботу по традициям
11 мая, первая суббота после Пасхи - так называемая Светлая суббота. Кроме этого, сегодня церковь почитает Кирилла и Мефодия.
О традициях Светлой субботы и о приметах этого дня читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, Інститут історії України, Ближче до Бога.
Традиции Светлой субботы
По определенным историческим источникам, Кирилл и Мефодий, которых почитают в этот день, были братьями и жили в Солуне, на территории современной Греции, в 9 веке.
Кирилл с детства отличался любовью к чтению и аскетизмом и стал библиотекарем при соборе Святой Софии, в городе Константинополь. Мефодий, отказавшийся от радости светской жизни и ставший монахом, был игуменом в монастыре Полихрон.
Кроме этого, братья были основателями славянской письменности: считается, что Кирилл создал славянский алфавит, в то время как Мефодий организовал перевод Библии - на славянский.
В этот день в церкви совершают крестные шествия и Литургию, после которой читают молитву для разделения артоса (священный хлеб) - который с Пасхи до субботы хранится в храмах.
Это было связано с верованием, что после Воскресения Иисус наведывался к ученикам, с которыми употреблял пищу или благословлял блюда.
После этого артос раздают верующим. Считается, что такой хлеб, как и паска, имеет определенную силу - поэтому его хранили год. Также сегодня впервые за Светлую седмицу закрывают Царские врата.
Кроме этого, предки считали, что в этот день просыпаются русалки - поэтому остерегались водоемов.
Что нельзя делать в Светлую субботу
- Несмотря на то, что можно смеяться и радоваться, нельзя ссориться и злословить.
- Сегодня не советуют заводить новые дела.
- В этот день покупать дорогие или большие вещи не стоит, считается, что быстро сломаются.
- Также не стоит посещать водоемы или купаться.
Народные приметы на 11 мая
- Если 11 мая туман - лето будет с дождями.
- Сегодня идет дождь - лето будет влажным.
- О грозовом лете свидетельствует и багровый восход солнца в Светлую субботу.
- Если накануне образовался туман, не исчезающий до рассвета, но стелющийся на землю - скоро будет буря.
У кого день ангела 11 мая
Сегодня именины отмечают: Александр, Михаил, Ростислав, Иосиф, Константин, Кирилл.
Недавно мы рассказывали о том, что запрещено делать в Пасхальную неделю.
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