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Церковне свято 10 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке церковне свято 10 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

10 жовтня православні українці вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 10 жовтня у церковному календарі

Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку IV століття в місті Нікомидія. Вони стали символом віри та відваги для християн.

Дізнавшись про указ імператора Максиміана, що переслідував християн, Євлампій відкрито висловив незгоду. Його схопили і змусили вибирати між відмовою від віри або катуваннями. Спершу він відмовився, але пізніше знову визнав віру в Христа та зазнав жорстоких тортур, залишаючись вірним своїм переконанням.

Його сестра, Євлампія, також відкрито заявила про свою віру і прийняла ті ж страждання. Коли обох кинули в розжарену піч, вони вижили завдяки Божій милості. Зрештою Євлампія померла від мук, а Євлампія була обезголовлена.

Що не можна робити

  • Не варто працювати на городі. 
  • Не дозволяється ходити до лісу. 
  • Не можна лихословити та бажати зла іншим.

Народні прикмети і традиції 10 жовтня

  • Східний або північний вітер - наближення холодів
  • Роги місяця спрямовані на північ - слід чекати снігу на сухій землі
  • Протягом усього дня на заході небо залишається ясним - дощу не буде
  • Чисте небо на заході протягом усього дня - дощу не буде.

У кого день ангела 10 жовтня

Завтра іменини святкують: Андрій, Антон, Василь, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сергій, Симон, Степан, Хома, Яків.

За гороскопом люди, які народилися 10 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 10 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День працівників стандартизації та метрології
  • Міжнародний день сценічного менеджменту
  • Всесвітній день зору
  • Всесвітній день психічного здоров'я
  • Всесвітній день каші
  • Всесвітній день бездомних
  • Всесвітній день боротьби зі смертною карою.

Раніше ми розказували коли свято Собор архистратига Михаїла 2024 та що не можна робити у цей день.

Також дізнайтеся, які церковні свята будуть у жовтні 2024 - православний календар на кожен день.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.

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