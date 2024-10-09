Церковный праздник 10 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

10 октября православные украинцы чтят память святых мучеников Евлампия и Евлампии по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святые мученики Евлампия и Евлампия, родные брат и сестра, жили в начале IV века в городе Никомидия. Они стали символом веры и храбрости для христиан.
Узнав об указе императора Максимиана, преследовавшего христиан, Евлампий открыто выразил несогласие. Его схватили и заставили выбирать между отказом от веры или пытками. Сначала он отказался, но позже снова признал веру во Христа и подвергся жестоким пыткам, оставаясь верным своим убеждениям.
Его сестра, Евлампия, тоже открыто заявила о своей вере и приняла те же страдания. Когда обоих бросили в раскаленную печь, они выжили благодаря Божьей милости. В конце концов Евлампия умерла от мучений, а Евлампия была обезглавлена.
Завтра именины празднуют: Андрей, Антон, Василий, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.
По гороскопу люди, родившиеся 10 октября - Весы.
Кроме церковного праздника, 10 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовест", Sogodni Svyato.