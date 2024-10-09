Церковне свято 10 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 10 жовтня у церковному календарі

Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку IV століття в місті Нікомидія. Вони стали символом віри та відваги для християн.

Дізнавшись про указ імператора Максиміана, що переслідував християн, Євлампій відкрито висловив незгоду. Його схопили і змусили вибирати між відмовою від віри або катуваннями. Спершу він відмовився, але пізніше знову визнав віру в Христа та зазнав жорстоких тортур, залишаючись вірним своїм переконанням.

Його сестра, Євлампія, також відкрито заявила про свою віру і прийняла ті ж страждання. Коли обох кинули в розжарену піч, вони вижили завдяки Божій милості. Зрештою Євлампія померла від мук, а Євлампія була обезголовлена.

Що не можна робити

Не варто працювати на городі.

Не дозволяється ходити до лісу.

Не можна лихословити та бажати зла іншим.

Народні прикмети і традиції 10 жовтня

Східний або північний вітер - наближення холодів

Роги місяця спрямовані на північ - слід чекати снігу на сухій землі

Протягом усього дня на заході небо залишається ясним - дощу не буде

Чисте небо на заході протягом усього дня - дощу не буде.

У кого день ангела 10 жовтня

Завтра іменини святкують: Андрій, Антон, Василь, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сергій, Симон, Степан, Хома, Яків.

За гороскопом люди, які народилися 10 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 10 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: