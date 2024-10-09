Церковне свято 10 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
10 жовтня православні українці вшановують пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 10 жовтня у церковному календарі
Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку IV століття в місті Нікомидія. Вони стали символом віри та відваги для християн.
Дізнавшись про указ імператора Максиміана, що переслідував християн, Євлампій відкрито висловив незгоду. Його схопили і змусили вибирати між відмовою від віри або катуваннями. Спершу він відмовився, але пізніше знову визнав віру в Христа та зазнав жорстоких тортур, залишаючись вірним своїм переконанням.
Його сестра, Євлампія, також відкрито заявила про свою віру і прийняла ті ж страждання. Коли обох кинули в розжарену піч, вони вижили завдяки Божій милості. Зрештою Євлампія померла від мук, а Євлампія була обезголовлена.
Що не можна робити
- Не варто працювати на городі.
- Не дозволяється ходити до лісу.
- Не можна лихословити та бажати зла іншим.
Народні прикмети і традиції 10 жовтня
- Східний або північний вітер - наближення холодів
- Роги місяця спрямовані на північ - слід чекати снігу на сухій землі
- Протягом усього дня на заході небо залишається ясним - дощу не буде
- Чисте небо на заході протягом усього дня - дощу не буде.
У кого день ангела 10 жовтня
Завтра іменини святкують: Андрій, Антон, Василь, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сергій, Симон, Степан, Хома, Яків.
За гороскопом люди, які народилися 10 жовтня - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 10 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День працівників стандартизації та метрології
- Міжнародний день сценічного менеджменту
- Всесвітній день зору
- Всесвітній день психічного здоров'я
- Всесвітній день каші
- Всесвітній день бездомних
- Всесвітній день боротьби зі смертною карою.
Раніше ми розказували коли свято Собор архистратига Михаїла 2024 та що не можна робити у цей день.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.