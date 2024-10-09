Церковный праздник 10 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 10 октября в церковном календаре

Святые мученики Евлампия и Евлампия, родные брат и сестра, жили в начале IV века в городе Никомидия. Они стали символом веры и храбрости для христиан.

Узнав об указе императора Максимиана, преследовавшего христиан, Евлампий открыто выразил несогласие. Его схватили и заставили выбирать между отказом от веры или пытками. Сначала он отказался, но позже снова признал веру во Христа и подвергся жестоким пыткам, оставаясь верным своим убеждениям.

Его сестра, Евлампия, тоже открыто заявила о своей вере и приняла те же страдания. Когда обоих бросили в раскаленную печь, они выжили благодаря Божьей милости. В конце концов Евлампия умерла от мучений, а Евлампия была обезглавлена.

Что нельзя делать

Не стоит работать в огороде.

Не разрешается ходить в лес.

Нельзя злословить и желать зла другим.

Народные приметы и традиции 10 октября

Восточный или северный ветер - приближение холодов

Рога луны направлены на север - следует ожидать снега на сухой земле.

На протяжении всего дня небо будет ясным - дождь не будет.

Чистое небо на западе в течение всего дня - дождя не будет.

У кого день ангела 10 октября

Завтра именины празднуют: Андрей, Антон, Василий, Илларион, Иннокентий, Кирилл, Кузьма, Павел, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

По гороскопу люди, родившиеся 10 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 10 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: