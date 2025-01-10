Церковне свято 10 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

В п'ятницю 10 січня православна церква вшановує святителя Григорія Ніського. За старим календарем згадують 2000 мучеників, спалених у Нікомидії.
Про те, яке свято сьогодні 10 січня, а також про його головні заборони, історію та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Святитель Григорій Ниський вважається одним з найбільш відомих християнських богословів та філософів. Григорій був одним з трьох значних каппадокійців, середнім братом серед святих Петра Севастійського та Василія Великого.
Святитель народився в Каппадокії в IV столітті. Хлопець з дитинства вивчав різноманітні науки, серед яких була література, медицина та філософія. Здобувши хорошу освіту, Григорій став наставником з красномовства, а в 372 році був висвячений на єпископа міста Ніса.
За 7 років після цього помер старший брат Григорія, Василій Великий. Святитель важко переживав втрату свого близького друга та наставника.
Втім, Григорій продовжив активну боротьбу з аріанською єрессю, ставши одним з головних учасників Другого Вселенського Собору, на якому було відкинуто єресь Македонія. Крім цього, на церковному зібранні був доповнений Нікейський символ віри.
Святий Григорій одним із перших християнських богословів засудив рабство. Доживши до поважного віку, Григорій помер невдовзі після Константинопільського собору.
Щоб не накликати на себе горе, за народними прикметами сьогодні не можна:
Також цього дня святителю Григорію молилися про міцне здоров'я, успіхи в різних справах та благополуччя в родині.
За новим стилем, 10 січня день ангела у власників таких імен: Петро, Павло, Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар.
Крім цього, за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Гнат, Аркадій, Петро, Леонід, Юхим, Микола, Олександр, Симон, Агата.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.