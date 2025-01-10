Церковне свято 10 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Святитель Григорій Ниський вважається одним з найбільш відомих християнських богословів та філософів. Григорій був одним з трьох значних каппадокійців, середнім братом серед святих Петра Севастійського та Василія Великого.

Святитель народився в Каппадокії в IV столітті. Хлопець з дитинства вивчав різноманітні науки, серед яких була література, медицина та філософія. Здобувши хорошу освіту, Григорій став наставником з красномовства, а в 372 році був висвячений на єпископа міста Ніса.

За 7 років після цього помер старший брат Григорія, Василій Великий. Святитель важко переживав втрату свого близького друга та наставника.

Втім, Григорій продовжив активну боротьбу з аріанською єрессю, ставши одним з головних учасників Другого Вселенського Собору, на якому було відкинуто єресь Македонія. Крім цього, на церковному зібранні був доповнений Нікейський символ віри.

Святий Григорій одним із перших християнських богословів засудив рабство. Доживши до поважного віку, Григорій помер невдовзі після Константинопільського собору.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні безхмарна погода - весна буде ранньою

Якщо на Григорія вітер дме з півдня - початок літа буде з грозами

Якщо 10 січня погода хороша - осінь буде прохолодною

Сьогодні сіно на полі вкрите інеєм - літо буде прохолодним

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати на себе горе, за народними прикметами сьогодні не можна:

Змахувати зі столу крихти та викидати їх - можуть бути хвороби та нещастя. Тому крихти віддавали пташкам.

Виносити з оселі сміття або попіл - можна винести своє щастя.

Байдикувати - вважається, що святі покровителі прихильно ставитимуться до працьовитих.

Також цього дня святителю Григорію молилися про міцне здоров'я, успіхи в різних справах та благополуччя в родині.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 10 січня день ангела у власників таких імен: Петро, Павло, Анатолій, Арсенія, Григорій, Макар.

Крім цього, за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Гнат, Аркадій, Петро, Леонід, Юхим, Микола, Олександр, Симон, Агата.