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Коли в Україні відзначатимуть Великдень-2025: точна дата

Середа 08 січня 2025 17:02
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Коли в Україні відзначатимуть Великдень-2025: точна дата Цього року всі християни відзначатимуть Великдень в один день (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Цього року і православні, і католики відзначатимуть Світле Христове Воскресіння (Великдень) разом - в один день.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Коли українці святкуватимуть Великдень цього року

Великдень - надзвичайно важливе свято для багатьох українців, а його традиції - передаються із покоління в покоління.

До цієї святкової неділі в оселях проводять генеральні прибирання, фарбують яйця, печуть паски й готують інші страви "наперед".

В цілому для обчислення дати цього свята всі християни користуються одним головним правилом: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).

Згідно з православним церковним календарем на 2025 рік, Великий (багатоденний) піст триватиме цього року з 3 березня по 19 квітня.

Тим часом Світле Христове Воскресіння (Пасха або Великдень) українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня.

Коли в Україні відзначатимуть Великдень-2025: точна дата

Великдень в Україні у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

У Православній Церкві України раніше пояснювали, що ця дата є спільною і для тих, хто дотримується старого (юліанського), і для тих, хто живе за новим (новоюліанським) церковним календарем.

"Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков", - уточнили у ПЦУ.

Водночас православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день.

Востаннє всі християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, тому всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

З огляду на це ми розповідали, як українці звикають до нового церковного календаря та кому перехід на нього дався найлегше.

Тим часом глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав повідомив, що реформа календаря досі повністю не закінчилась, адже є ще одне свято, яке може змінити дату.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України у Facebook, офіційний портал ПЦУ.

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