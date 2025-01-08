Коли в Україні відзначатимуть Великдень-2025: точна дата
Цього року і православні, і католики відзначатимуть Світле Христове Воскресіння (Великдень) разом - в один день.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Коли українці святкуватимуть Великдень цього року
Великдень - надзвичайно важливе свято для багатьох українців, а його традиції - передаються із покоління в покоління.
До цієї святкової неділі в оселях проводять генеральні прибирання, фарбують яйця, печуть паски й готують інші страви "наперед".
В цілому для обчислення дати цього свята всі християни користуються одним головним правилом: Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).
Згідно з православним церковним календарем на 2025 рік, Великий (багатоденний) піст триватиме цього року з 3 березня по 19 квітня.
Тим часом Світле Христове Воскресіння (Пасха або Великдень) українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня.
Великдень в Україні у 2025 році (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)
У Православній Церкві України раніше пояснювали, що ця дата є спільною і для тих, хто дотримується старого (юліанського), і для тих, хто живе за новим (новоюліанським) церковним календарем.
"Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков", - уточнили у ПЦУ.
Водночас православні та католики використовують для розрахунку дати Великодня різні пасхалії, тому не завжди святкують цю важливу подію в один день.
Востаннє всі християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року.
Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський календар, тому всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.
З огляду на це ми розповідали, як українці звикають до нового церковного календаря та кому перехід на нього дався найлегше.
Тим часом глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав повідомив, що реформа календаря досі повністю не закінчилась, адже є ще одне свято, яке може змінити дату.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України у Facebook, офіційний портал ПЦУ.
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