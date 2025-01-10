Церковный праздник 10 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История церковного праздника

Святитель Григорий Нисский считается одним из самых известных христианских богословов и философов. Григорий был одним из трех значительных каппадокийцев, средним братом среди святых Петра Севастийского и Василия Великого.

Святитель родился в Каппадокии в IV веке. Парень с детства изучал различные науки, среди которых была литература, медицина и философия. Получив хорошее образование, Григорий стал наставником по красноречию, а в 372 году был рукоположен в епископа города Ниса.

Через 7 лет после этого умер старший брат Григория, Василий Великий. Святитель тяжело переживал потерю своего близкого друга и наставника.

Впрочем, Григорий продолжил активную борьбу с арианской ересью, став одним из главных участников Второго Вселенского Собора, на котором была отвергнута ересь Македония. Кроме этого, на церковном собрании был дополнен Никейский символ веры.

Святой Григорий одним из первых христианских богословов осудил рабство. Дожив до почтенного возраста, Григорий умер вскоре после Константинопольского собора.

Главные приметы этого дня

Если сегодня безоблачная погода - весна будет ранней

Если на Григория ветер дует с юга - начало лета будет с грозами

Если 10 января погода хорошая - осень будет прохладной

Сегодня сено на поле покрыто инеем - лето будет прохладным

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не навлечь на себя горе, по народным приметам сегодня нельзя:

Смахивать со стола крошки и выбрасывать их - могут быть болезни и несчастья. Поэтому крошки отдавали птицам.

Выносить из дома мусор или пепел - можно вынести свое счастье.

Бездельничать - считается, что святые покровители благосклонно будут относиться к трудолюбивым.

Также в этот день святителю Григорию молились о крепком здоровье, успехах в разных делах и благополучии в семье.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 10 января день ангела у обладателей таких имен: Петр, Павел, Анатолий, Арсения, Григорий, Макар.

Кроме этого, по старому стилю сегодня именины отмечают: Игнат, Аркадий, Петр, Леонид, Ефим, Николай, Александр, Симон, Агата.