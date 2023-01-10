Церковне свято 10 січня: чим цей день небезпечний, що не можна робити

Історія цього свята

20 тисяч мучеників постраждали за віру у Христа. Деякі мученики запам'яталися найбільше, їх імена: Секунд, Євфимій, Петро і Нікострат. Їхні муки припали на початок IV століття, коли імператор Максиміан знищував усе, що бачив на своєму шляху. Язичнику не подобалося християнство, він зневажав усіх, хто поширює віру в Господа.

Максиміан наказав своїм воїнам знищити християнські храми та спалити всі богослужбові книги. Він позбавив усіх християн їхніх цивільних прав та посад. Однак були віруючі, які не боялися його правліннята його наказів. Вони продовжували поширювати віру у різних населених пунктах. Одним із таких був преподобний Кирило.

Імператор наказав усім своїм підданим слідувати за християнами і знищувати всіх, кого можна зустріти на своєму шляху. Безжалісність імператора не знала кордонів. Він готовий був особисто відрубати голови тим, хто прийде до його палацу і зізнається у християнстві. Деяким святим Максиміан давав шанс на виправлення.

Імператор привів святих, що вірили в Господа, до себе в палац і порадив їм прийняти правильне рішення. Він говорив, що якщо святі зречуться своєї віри, вони зможуть жити і служити в його палац. Ці рекомендації правитель чув відмови. Терпіння правителя урвалося і він особисто вбив тих, кого закликав до палацу.

У народі цю дату називають днем домочадців. Уся сім'я намагається провести вільний час разом. У народі говорили, що робота, за яку людина приймається 10 січня, дасть добрий результат. Увечері дівчата та хлопці вирушають на посиденьки, де проводять ворожіння.

Головні прикмети цього дня

Густий іній або снігопад – до врожаю хліба.

Безвітряна погода та іній на деревах обіцяють вдалий та врожайний рік.

Якщо кішка весь день спить або з неба валять великі пластівці снігу, то незабаром потеплішає.

Сира погода обіцяє гарний урожай льону.

Якщо у водоймі риба неспокійно поводиться, хлюпається і б'є хвостом – буде снігопад.

У цей день дощовий дощ.

Що не можна робити у цей день

Не можна поганословити, скандалити та сваритися з близькими.

Не варто викидати залишки їжі, а краще віддати їх тваринам.

Не потрібно пришивати гудзики, якщо хочете позбавитися старих проблем.

Іменини відзначають власники таких імен: Симон, Петро, Микола, Леонід, Гнат, Юхим, Аркадій, Олександр та Агата.