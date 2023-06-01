Церковне свято 1 червня: що потрібно зробити, а що – під суворою забороною

Традиції та історія цього дня

Про життя святого відомо мало. Він був єпископом у Прусі за часів, коли було дуже поширене язичництво. Його схопили й зазнали страшних мук за те, що Патрикій сповідував християнство. Разом із ним схопили і кілька пресвітерів. Хоча вони й страждали, проте їм вдалося перевернути багатьох язичників у християнство. Всі ці події відбувалися приблизно у 100 році після Різдва Христового.

За старих часів 1 червня проводили спеціальні обряди для того, щоб уберегти врожай від пристріту сусідів, вітру, посухи та пустоколосся. Для цього люди виходили в поле на світанку та читали змови проти вітру.

Окрім того, у цей день найкраще садити огірки, щоб був хороший урожай.

Народні прикмети

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде ясна, то буде йти дощ.

Якщо квіти сильно пахнуть або півні голосно кукурікають - це до опадів.

Якщо у цей час сильні роси – то буде добрий урожай.

Якщо вранці з'являється туман, то буде багато грибів.

Що не можна робити 1 червня

Не можна цього дня сумувати та піддаватися депресії, інакше усі три місяці літа литимуть дощі.

У цей день не можна зрізати квіти та підрізати дерева.

Заборонено цього дня одягати ношений і неохайний одяг.

1 червня святкують іменини Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій.