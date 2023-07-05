Церковна шапка і кінна амуніція. УЗ показала список найдивніших речей, які забувають у потягах

Після тривалої нічної мандрівки потягом пасажири втомлюються і втрачають пильність. Тому й не дивно, часто вони забувають свої речі у вагонах.

Що забувають пасажири у потягах УЗ

"Працівники Укрзалізниці знаходять і повертають власникам 68% речей, забутих у поїздах під час мандрівки. За перше півріччя цього року пасажири 4 880 разів звертались до контактного центру Укрзалізниці з проханнями знайти загублені речі", - зазначають залізодорожники.

Вони поділились списком найдивніших речей, які пасажири забувають у потягах.

"Наші "найулюбленіші" випадки - це забуті номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння і - на першому місці - чорний підрясник з пачкою чипсів зі сметаною та зеленню", - пишуть працівники УЗ.

Також вони зазначають, що найчастіше пасажири забувають у поїздах менш екзотичні речі: гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси всіх кольорів та розмірів, та ключі.

"Перед завершенням мандрівки та виходом з поїзда ми радимо перевірити та перерахувати всі обручки, горщики та капи, які можна було випадково залишити в поїзді", - радять залізодорожники.

Наголосимо, що це "рейтинг загублених речей" за перше півріччя 2023 року.

Як повернути речі, залишені у потязі чи на вокзалі

А якщо вже так сталося, що ви загубили свої речі у потязі, то їх можна повернути. Для цього заповніть заявку на сайті УЗ за цим посиланням. Вкажіть свої дані та надайте інформацію про втрачену річ та деталі, де саме ви її залишили.

Або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером 0 800 503 111, залишайте повідомлення через форму зворотного звʼязку в застосунку, пишіть у Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

Наголосимо, що втрачені речі компанія зберігає не довше 30 днів. Тому відповідно заяву потрібно писати відразу, як тільки виявили, що певні речі забули у поїзді.