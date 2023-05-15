Проблеми з інклюзивністю та довідки російською: Укрзалізниця потрапила в новий скандал

Працівники Укрзалізниці не завжди готові виконувати свої прямі обов'язки або виявляти увагу пасажирам. І такі ситуації стають дуже швидко відомими громадськості. Вони викликають неймовірне обурення, хоча від залізничників жодних особливих зусиль навіть не вимагалося.

Про дві такі ситуації розповів блогер Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook.

Довідка про запізнення поїзда

"Бувають ситуації, коли не потрібні титанічні зусилля для якісного рівня послуг. Але навіть прості рішення виявляються надто складними для залізничників", - наголосив Васильєв.

Він розповів, що 12 травня потяг "Коростень-Київ" затримався у дорозі та прибув до столиці після початку комендантської години. Пасажири на станції Святошин звернулися до каси, щоб отримати довідку про запізнення поїзда. На що касир заявив, що довідки не напише, бо всі бланки у старшого касира, а він вийшов кудись.

Тільки після скандалу пасажирам видали довідки, ще й старого зразка із російською мовою. Виявилося, що потяг запізнився через пасажира, який зірвав стоп-кран та поїзд зупинився на нейтральній вставці, потім обірвався контактний провід. Затримка руху становила понад 2 години.

Фото: На станції Святошин видали довідку російською мовою

Жінка на милицях

Другий неприємний випадок стався 13 травня у поїзді №23 "Київ-Хелм". Провідник вагона №4 визвірився на пасажирку, яка пересувалася на милицях. Жінка, яка їхала після операції до Рівного, не могла пройти до виходу на милицях під час руху поїзда. Вона змогла це зробити, коли поїзд зупинився.

Але провідниця заявила, що пасажирка мала вийти в тамбур раніше і тепер заважає процесу посадки. Можна було б зрозуміти провідника, якби потяг стояв 1-2 хвилини, але за розкладом на станції Рівне стоянка – 7 хвилин. Які обставини змусили так напружувати пасажирів – невідомо.

"Хочу наголосити, що в обох випадках з боку залізничників не вимагалося жодних надзусиль, щоб надати пасажирам якісні послуги. Укрзалізниця, що робитимемо з хамством ваших співробітників і як там справи з інклюзивністю?" - пише блогер.

Реакція Укрзалізниці

У коментарях до посту представники Укрзалізниці подякували за відгук пасажирів та пообіцяли вжити заходів.

"Щиро вдячні Вам за сигнал та небайдужість! Кожен відгук дуже важливий для нас, і ми з повагою ставимося до думки наших пасажирів, з Вами ми будемо ставати кращими. Запевняємо Вас у тому, що ми детально проаналізуємо недоліки, про які йдеться у Вашому повідомленні, та здійснимо дієві міри, направлені на виправлення ситуації, що склалася, та з метою недопущення подібних випадків в майбутньому. Ваше звернення направлено до відповідних підрозділів для детального розбору", - сказано у повідомленні.