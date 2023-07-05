Церковная шапка и конная амуниция. УЗ показала список самых странных вещей, которые забывают в поездах

После длительного ночного путешествия поездом пассажиры устают и теряют бдительность. Потому и не удивительно, часто они забывают свои вещи в вагонах.

Что забывают пассажиры в поездах УЗ

"Работники Укрзализныци находят и возвращают владельцам 68% вещей, забытых в поездах во время путешествия. За первое полугодие этого года пассажиры 4 880 раз обращались в контактный центр Укрзализныци с просьбами найти потерянные вещи", - отмечают железнодорожники.

Они поделились списком самых удивительных вещей, которые пассажиры забывают в поездах.

"Наши "самые любимые" случаи - это забытые номерные знаки для автомобиля, церковная шапка, детский горшок, медицинский корсет, конная амуниция, капы для зубов, аппарат для выращивания семян и - на первом месте - черный подрясник с пачкой чипсов со сметаной и зеленью" , - пишут работники УЗ.

Также они отмечают, что чаще всего пассажиры забывают в поездах менее экзотические вещи: кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения всех цветов и размеров, и ключи.

"Перед завершением путешествия и выходом из поезда мы рекомендуем проверить и перечислить все обручальные кольца, горшки и капы, которые можно было случайно оставить в поезде", - советуют железнодорожники.

Отметим, что это "рейтинг потерянных вещей" за первое полугодие 2023 года.

Как вернуть вещи, оставленные в поезде или на вокзале

А если уж так случилось, что вы потеряли свои вещи в поезде, то их можно вернуть. Для этого заполните заявку на сайте УЗ по этой ссылке. Укажите свои данные и предоставите информацию об утраченной вещи и деталях, где вы ее оставили.

Или обращайтесь в контакт-центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111, оставляйте сообщения через форму обратной связи в приложении, пишите в Apple Messages, Telegram, Viber или Facebook Messenger.

Отметим, что потерянные вещи компания хранит не дольше 30 дней. Поэтому, соответственно, заявление нужно писать сразу, как только обнаружили, что свои вещи забыли в поезде.