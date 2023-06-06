На курорти не поїдемо? Укрзалізницю розкритикували за новий розклад

З 10 червня Укрзалізниця вводить новий розклад адаптований до літніх перевезень. Однак кількість додаткових поїздів на популярні маршрути занадто мала.

Про це повідомив блогер Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook .

Що не так із новим розкладом

Насамперед користувачі звернули увагу на те, що на один із найпопулярніших курортів Трускавець, немає додаткових рейсів. А ті, що є, скорочують.

"Так, поїзд №21 Харків-Трускавець буде курсувати до Львова. Таким чином, по станції Трускавець залишається в обігу тільки два поїзди №49 Київ-Трускавець та 41 Дніпро-Трускавець. Також залишається в обігу дві пари електричок Львів-Трускавець", - пише Васильєв.

До курортів із термальними джерелами - Берегове та Солотвино - за новим розкладом буде також тільки два поїзди. Враховуючи кількістю людей, які поїдуть туди із початком сезону, купівля квитка може бути ускладненою.

"Інше популярне, туристичне місце в Україні - Кам'янець-Подільський. Його спіткала логістична аномалія, коли УЗ замість призначення додаткових поїздів на сезон, навпаки, їх скорочує. Так, з 10 червня курсуватиме лише один поїзд з Києва та група причіпних вагонів Ужгород-Кам'янець-Подільський. Денний експрес №771 скорочується до Хмельницького. Пропозиції про призначення поїздів Кам'янець-Подільський - Харків та Кам'янець-Подільський - Дніпро, Укрзалізниця вперто ігнорує", - йдеться у повідомленні.

А до сонячної Одеси курсуватиме лише один літній поїзд №247/248 Київ-Одеса - три рази на тиждень. Сполучення з іншими містами, наприклад, Чернігів, Суми, Житомир, Запоріжжя, немає.

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