На курорти не поїдемо? Укрзалізницю розкритикували за новий розклад
З 10 червня Укрзалізниця вводить новий розклад адаптований до літніх перевезень. Однак кількість додаткових поїздів на популярні маршрути занадто мала.
Про це повідомив блогер Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook.
Що не так із новим розкладом
Насамперед користувачі звернули увагу на те, що на один із найпопулярніших курортів Трускавець, немає додаткових рейсів. А ті, що є, скорочують.
"Так, поїзд №21 Харків-Трускавець буде курсувати до Львова. Таким чином, по станції Трускавець залишається в обігу тільки два поїзди №49 Київ-Трускавець та 41 Дніпро-Трускавець. Також залишається в обігу дві пари електричок Львів-Трускавець", - пише Васильєв.
До курортів із термальними джерелами - Берегове та Солотвино - за новим розкладом буде також тільки два поїзди. Враховуючи кількістю людей, які поїдуть туди із початком сезону, купівля квитка може бути ускладненою.
"Інше популярне, туристичне місце в Україні - Кам'янець-Подільський. Його спіткала логістична аномалія, коли УЗ замість призначення додаткових поїздів на сезон, навпаки, їх скорочує. Так, з 10 червня курсуватиме лише один поїзд з Києва та група причіпних вагонів Ужгород-Кам'янець-Подільський. Денний експрес №771 скорочується до Хмельницького. Пропозиції про призначення поїздів Кам'янець-Подільський - Харків та Кам'янець-Подільський - Дніпро, Укрзалізниця вперто ігнорує", - йдеться у повідомленні.
А до сонячної Одеси курсуватиме лише один літній поїзд №247/248 Київ-Одеса - три рази на тиждень. Сполучення з іншими містами, наприклад, Чернігів, Суми, Житомир, Запоріжжя, немає.
Реакція українців
- "Суто з цікавості: чи пов'язано це з тим, що зараз чимало міжнародних напрямків відкрилося, а відтак і велика частина вагонів пішла туди + вони позаймали "нитки напрямків"?"
- "Тому що Кам'янець-Подільський - це є "боковушка". Є гілка електрифікована до Хмельницького. Далі на автобусах або машинах".
- "Якщо не говорити на емоціях, а включити голову й згадати, як було раніше, то тут далеко до найпровальнішого графіка".
- "От не розумію навіщо змінили час прибуття потягу 49\50 Київ-Трускавець, щоб він в Трускавець приїжджав о 7:30 коли все зачинено, а поселення в будь-які готелі з 14 дня, а назад в Київ тепер він прибуває о 5:30".
- "Зараз не туристичні напрямки потрібні, а нормальна логістика між прифронтовими містами".
- "По Сумах можу сказати лише одне - автобусні перевезення за маршрутом Суми - Одеса рулять. Здається все домовлено з "УЗ". У ті роки, коли призначали поїзд перевізники скаженіли, що запускають поїзд".
- "На жаль, квитків на маршрути в бік західної дуже мало, а плацкарти розбирають ледь не за декілька днів. Як подорожувати УЗ поняття не маю".
Раніше ми розповідали про скандал в Укразалізниці з довідками російською мовою.
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