Церковь требует деньги: под Львовом местные жители получают письма о "долгах"

В селе Подборцы Львовской области местные жители начали получать написанные от руки "квитанции", в которых указаны долги перед церковью.

Одну из таких "квитанций" опубликовал Николай Федан на своей странице в Facebook .

В ней указано, что мужчина должен заплатить 2530 гривен долга, который начался еще с 2013 года. Так, с 2013 по 2016 года сумма в год составляла 220 гривен, а с 2017 - уже 330.

Под Львовом церковь выставила местному жителю долг (фото: facebook.com/mykola.fedan)

Какая именно церковь "выбивает" долги у верующих, в сообщении не говорится.

"Я так понимаю, что это кто-то платит. И что у тех людей в голове кто считает, что это нормально. Интересно, если все перестанут платить или начнутся Крестовые походы", - написал Федан.

Пользователи сети прокомментировали это.