Церква вимагає гроші: під Львовом місцеві жителі отримують листи про "борги"
У селі Підбірці Львівської області місцеві жителі почали отримувати написані від руки "квитанції", в яких вказані борги перед церквою.
Одну з таких "квитанцій" опублікував Микола Федан на своїй сторінці в Facebook.
У ній зазначено, що чоловік повинен заплатити 2530 гривень боргу, який почався ще з 2013 року. Так, з 2013 по 2016 року сума на рік становила 220 гривень, а з 2017 - вже 330.
Під Львовом Церква виставила місцевому жителю борг (фото: facebook.com/mykola.fedan)
Яка саме Церква "вибиває" борги у віруючих, в повідомленні не йдеться.
"Я так розумію, що це хтось платить. І що у тих людей в голові хто вважає, що це нормально. Цікаво, якщо всі перестануть платити або почнуться Хрестові походи", - написав Федан.
Користувачі мережі прокоментували це.
- Це жесть. І найцікавіше, що "ревні віряни" серйозно не розуміють, в чому абсурдність цієї ситуації. Ви самі зробили з церкви магазин. І дивуєтеся, що ваш магазин не хоче утримувати людина, яка в нього не ходить.
- Ганьба такій церкві і тим священикам. Церква перетворилася на місце, де роблять бізнес, а не моляться.
- В принципі можна на них заяву накатати.
- Я так зрозуміла, що коментарі пишуть атеїсти, яким не потрібно ні церкви, ні Бога, вони мають іншого божка. Народ, а ви хрещені? Напевно, ні! Бо хрещені люди - це християни, а християни читають Біблію і намагаються жити згідно Біблії.
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