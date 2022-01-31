Церква вимагає гроші: під Львовом місцеві жителі отримують листи про "борги"

У селі Підбірці Львівської області місцеві жителі почали отримувати написані від руки "квитанції", в яких вказані борги перед церквою.

У ній зазначено, що чоловік повинен заплатити 2530 гривень боргу, який почався ще з 2013 року. Так, з 2013 по 2016 року сума на рік становила 220 гривень, а з 2017 - вже 330.

Під Львовом Церква виставила місцевому жителю борг (фото: facebook.com/mykola.fedan)

Яка саме Церква "вибиває" борги у віруючих, в повідомленні не йдеться.

"Я так розумію, що це хтось платить. І що у тих людей в голові хто вважає, що це нормально. Цікаво, якщо всі перестануть платити або почнуться Хрестові походи", - написав Федан.

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