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Церква вимагає гроші: під Львовом місцеві жителі отримують листи про "борги"

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Львів, Понеділок 31 січня 2022 21:09
Церква вимагає гроші: під Львовом місцеві жителі отримують листи про "борги" Колаж РБК-Україна: під Львовом Церква збирає з місцевих жителів борги
Автор: Styler

У селі Підбірці Львівської області місцеві жителі почали отримувати написані від руки "квитанції", в яких вказані борги перед церквою.

Одну з таких "квитанцій" опублікував Микола Федан на своїй сторінці в Facebook.

У ній зазначено, що чоловік повинен заплатити 2530 гривень боргу, який почався ще з 2013 року. Так, з 2013 по 2016 року сума на рік становила 220 гривень, а з 2017 - вже 330.

Церква вимагає гроші: під Львовом місцеві жителі отримують листи про &quot;борги&quot;

Під Львовом Церква виставила місцевому жителю борг (фото: facebook.com/mykola.fedan)

Яка саме Церква "вибиває" борги у віруючих, в повідомленні не йдеться.

"Я так розумію, що це хтось платить. І що у тих людей в голові хто вважає, що це нормально. Цікаво, якщо всі перестануть платити або почнуться Хрестові походи", - написав Федан.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Це жесть. І найцікавіше, що "ревні віряни" серйозно не розуміють, в чому абсурдність цієї ситуації. Ви самі зробили з церкви магазин. І дивуєтеся, що ваш магазин не хоче утримувати людина, яка в нього не ходить.
  • Ганьба такій церкві і тим священикам. Церква перетворилася на місце, де роблять бізнес, а не моляться.
  • В принципі можна на них заяву накатати.
  • Я так зрозуміла, що коментарі пишуть атеїсти, яким не потрібно ні церкви, ні Бога, вони мають іншого божка. Народ, а ви хрещені? Напевно, ні! Бо хрещені люди - це християни, а християни читають Біблію і намагаються жити згідно Біблії.

Нагадаємо, експерти розповіли, кого не можна брати в хресні для дитини.

Ми також писали про те, що в Києві через негоду постраждала Андріївська церква.

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Львів церковь
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