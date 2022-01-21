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Вот кого нельзя брать в крестные для ребенка. Об этом многие забывают

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Пятница 21 января 2022 20:51
Вот кого нельзя брать в крестные для ребенка. Об этом многие забывают Фото: Кого нельзя брать в крестные (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Крещение ребенка - важный обряд, проводящийся в христианстве. Во время этого таинства всегда присутствуют крестные - будущие духовные наставники для малыша. Но не каждый может удостоиться такой чести.

Об этом пишет Zhizn-new.

Возраст очень важен

Не следует в крестные матери брать девушку моложе 14 лет, а в крестные отцы - моложе 15 лет.

Считается, что только по достижению этого возраста можно заниматься духовным воспитанием.

Статус, род деятельности имеют значение

Запрещается в крестные брать монаха или монахиню.

Также нельзя звать в крестные мужа и жену, так как кумовьям церковь вступать в брак запрещает.

Не могут стать крестными и родители ребенка.

Также люди с психическими заболеваниями не могут крестить.

Кого можно брать в крестные вопреки суевериям

Есть суеверие, по которому в крестные для девочки не берут незамужнюю женщину, а для мальчика - неженатого мужчину. Но это неправда, и не имеет никаких христианских корней.

Еще одно суеверие - о беременных женщинах, которых нельзя брать в крестные матери. Церковь не запрещает этого.

И помните, таинство крещения ребенка проводится один раз. Ни в коем случае перекрещивать ребенка нельзя, что бы ни случилось!

Ранее мы писали, что категорически нельзя делать на перекрестках, чтобы не навлечь беду.

Также эксперты сообщили, какие вещи нельзя никому дарить.

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