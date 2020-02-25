Цены на топливо в Украине "пробили дно": эксперты дали прогноз

Эксперты дали прогноз роста цен на топливо в Украине
Цены на топливо в Украине достигли минимума в условиях двухмесячной стабильности стоимости бензина, "дизеля" и газа. По словам экспертов, цены на бензин в течение следующей недели останутся неизменными, а вот стоимость дизельного топлива и газа может измениться.
Стоит напомнить, что в течение текущей недели курс доллара на межбанковском рынке был практически стабилен, поэтому цена на топливо в $1,1 за литр бензина А-95 превышена не была. Влияние курса доллара на стоимость топлива связано с тем, что у нас импортируется около 50% бензина и около 80% дизтоплива. При этом из-за высокой конкуренции при скачках иностранной валюты АЗС стоимость практически не меняют. При нынешнем курсе продажи доллара на межбанке (в понедельник было 24,48 грн/$) и нынешней средней цене литра топлива, А-95 стоит 1,08 $/л, ДТ – 1,06 $/л. При этом разница в цене между самыми высокими и самыми низкими ценами, в зависимости от региона, не изменилась ни по бензинам, ни по дизтопливу и увеличилась по автогазу. Об этом пишет "Сегодня".
Какие сейчас цены:
По бензиновому рынку прогнозы экспертов одинаковы: и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, и директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн уверены, что за неделю ценники на стелах не изменятся. А вот по дизельному топливу и по газу их прогнозы кардинально отличаются.
Эксперт Геннадий Рябцев считает, что по дизтопливу ценовое нижняя черта стоимости уже была достигнута, поэтому за неделю цены в рознице не изменятся.
"Беларусь – наш основной поставщик дизтоплива – практически завершила переговоры с РФ по поставке нефти на свои НПЗ. Также через прибалтийские порты пришли дополнительно первые танкеры с законтрактованной белорусами нефтью. Поэтому и на рынке дизтоплива видна стабильность", – уверен Рябцев.
А вот Сергей Куюн полагает, что ситуация более сложная.
"На рынке дизтоплива сейчас действуют два противоположных фактора. В крупном опте "дизель" подешевел почти на 1000 гривен за тонну, что дает потенциал снижения цены в рознице до 1 гривны на литре. С другой стороны против снижения цены играет непонятная ситуация с поставками из Беларуси. Уже второй месяц имеем значительный недобор по контрактам. Российской нефти до сих пор нет в достаточном количестве, белорусские НПЗ работают не на полную мощность. Да, два танкера привезли 160 тонн нефти, но это 10% от необходимого. Поэтому куда повернется тренд, пока сказать сложно", – разъяснил эксперт.
Также Геннадий Рябцев дал прогноз стоимости сжиженного газа. Эксперт считает, что из-за профицита возможно дальнейшее удешевление газа еще на 20-30 коп./л за неделю. То, что профицит есть, согласен и Сергей Куюн.
"Рынок "перелит" газом, поэтому трейдеры стараются любым способом увеличить продажи, несмотря на то, что оптовые закупки подорожали. Но ценовое дно пробито, поэтому ждем скорого роста цен", – уточнил Куюн.
Напомним, что потребление газа в Хмельницкой области в 2019 году сократилось на 25%.