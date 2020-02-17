ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАУ: в Украине нет предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов

Новости » Энергетика     17.02.2020 - 10:42
НАУ: в Украине нет предпосылок для ограничения импорта нефтепродуктов
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Нефтегазовая ассоциация обеспокоена попыткой изменить рынок нефтепродуктов

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) обеспокоена очередными попытками нефтеперерабатывающих компаний изменить рынок нефтепродуктов путем надуманного антисубсидиарного расследования и введения пошлин, что неизбежно нанесет удар по потребителям, по участникам рынка и энергетической безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В Ассоциации категорически опровергают заявления НПЗ о наличии каких-либо неконкурентных ценовых преимуществ со стороны поставщиков российского дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом свидетельствуют следующие данные: таможенные цены на российское дизтопливо в 2017-2019 годах были выше котировки российского дизтоплива в Средиземноморье: в 2017 году на $16/т, в 2018 - на $22/т, в 2019 - на $27/т. Таким образом, стоимость российских поставок в Украину была выше мировых цен.

С 1 августа 2019 было введена специальная пошлина на российское дизтопливо, поставляемое по трубопроводам, в результате чего доля российского импорта во втором полугодии 2019 снизилась до 28% рынка по сравнению с 44% в первом полугодии. При этом доля украинских производителей осталась на отметке 11%, как и в 2017-2018 годах.

"Введение пошлины в 2019 году не уменьшило импорт в целом, произошло перераспределение между другими источниками, а цены выросли у всех - и иностранных, и внутренних поставщиков. Аналогичная ситуация произойдет и в случае реализации инициатив НПЗ, только рост будет еще более существенным", - заявила президент НАУ Неля Привалова.

По ее словам, поскольку предлагаемые НПЗ ставки пошлины довольно значительные - от 8,46% (по данным сайта ПАО "Укртатнафта") до примерно 25% (по данным СМИ) - сдержать рост цен для потребителей не удастся.

"Если будет принято решение ввести временные меры на период расследования, это спровоцирует панику и рост цен будет незамедлительным. Мы сразу же потеряем сбалансированный рынок с трендом на снижение цен, который есть сегодня, в том числе и благодаря усилиям правительства", - говорит президент НАУ.

В НАУ считают, что НПЗ неправильно диагностировали источник своих проблем и, соответственно, выбрали неверный путь их решения.

"Главная проблема НПЗ - это несоответствие номенклатуры производства структуре потребления нефтепродуктов в Украине. Неестественно увеличен рынок сжиженного газа за последние годы "съел" рынок бензинов. Пошлины это не исправят, они только поднимут цены для граждан и промышленности, создав огромную финансовую нагрузку на экономику", - говорит Привалова.

НАУ считает, что в сложившейся ситуации необходимы другие шаги: просмотр налоговой нагрузки по оси бензин - сжиженный газ, а также обильные инвестиции в модернизацию производства, направленные в том числе на увеличение глубины переработки сырья.

В свою очередь, Нефтегазовая ассоциация Украины выразила готовность поддержать конструктивные инициативы владельцев перерабатывающих предприятий.

"Свободный конкурентный рынок без каких-либо искусственных ограничений (пошлины, квоты и т.д.) является залогом энергетической безопасности страны, лучшей цены для потребителей и мотиватором для инновационного развития производителей", - подытожили в компании.

Пошлины на импортные нефтепродукты ударят по экономике Украины, - эксперты Нефть резко подорожала на новостях о лекарстве от коронавируса
Новости Украины нефтьНАУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь