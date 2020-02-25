Ціни на пальне в Україні "пробили дно": експерти дали прогноз

Ціни на пальне в Україні (колаж: РБК-Україна)

Експерти дали прогноз зростання цін на паливо в Україні

Ціни на паливо в Україні досягли мінімуму в умовах двомісячної стабільності вартості бензину, "дизеля" і газу. За словами експертів, ціни на бензин протягом наступного тижня залишаться незмінними, а от вартість дизельного палива і газу може змінитися.

Варто нагадати, що протягом поточного тижня курс долара на міжбанківському ринку був практично стабільний, тому ціна на паливо в $1,1 за літр бензину А-95 не була перевищена. Вплив курсу долара на вартість палива пов'язаний з тим, що у нас імпортується близько 50% бензину і близько 80% дизпалива. При цьому через високу конкуренцію при скачках іноземної валюти АЗС вартість практично не змінюють. При нинішньому курсі продажу долара на міжбанку (в понеділок було 24,48 грн/$) і нинішній середній ціні літра палива, А-95 коштує 1,08 $/л, ДТ – 1,06 $/л. При цьому різниця в ціні між найвищими й найнижчими цінами, в залежності від регіону, не змінилася ні по бензину, ні по дизпаливу і збільшилася автогазу. Про це пише "Сегодня".

Які зараз ціни:

Вартість бензину А-92. Середня ціна по Україні – 25,49 грн/л (не змінилася), найвища – в Луганській області – 26,56 грн/л (не змінилася), найнижча – у Сумській області – 24,76 грн/л (не змінилася). У Києві вартість бензину А-92 – 25,83 грн/л (-1 коп/л).

Середня ціна по Україні – 25,49 грн/л (не змінилася), найвища – в Луганській області – 26,56 грн/л (не змінилася), найнижча – у Сумській області – 24,76 грн/л (не змінилася). У Києві вартість бензину А-92 – 25,83 грн/л (-1 коп/л). Вартість бензину А-95 . Середня ціна по Україні – 26,50 грн/л (-1 коп./л), найвища – в Луганській області – 27,43 грн/л (не змінилася), найнижча – у Сумській області – 25,85 грн/л (не змінилася). У Києві вартість бензину А-95 27,49 грн/л (не змінилася).

. Середня ціна по Україні – 26,50 грн/л (-1 коп./л), найвища – в Луганській області – 27,43 грн/л (не змінилася), найнижча – у Сумській області – 25,85 грн/л (не змінилася). У Києві вартість бензину А-95 27,49 грн/л (не змінилася). Вартість дизельного палива. Середня ціна по Україні – 25,93 грн/л (-1 коп./л), найвища – в Луганській області – 26,66 грн/л (не змінилася), найнижча – у Харківській області – 25,29 грн/л (-3 коп/л). У Києві вартість дизпалива 26,65 грн/л (-7 коп./л).

Середня ціна по Україні – 25,93 грн/л (-1 коп./л), найвища – в Луганській області – 26,66 грн/л (не змінилася), найнижча – у Харківській області – 25,29 грн/л (-3 коп/л). У Києві вартість дизпалива 26,65 грн/л (-7 коп./л). Вартість LPG. Середня ціна по Україні – 11,23 грн/л (-37 коп./л), найвища – в Одеській області – 12,05 грн/л (-38 коп./л), найнижча – у Житомирській області – 10,51 грн/л (-38 коп/л). У Києві вартість газу – 11,13 грн/л (-46 коп./л).

Як зміняться ціни на наступному тижні

У бензиновому ринку прогнози експертів однакові: і заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев, і директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн впевнені, що за тиждень цінники на стелах не зміняться. А ось з приводу вартості дизельного палива і газу їхні прогнози кардинально відрізняються.

Експерт Геннадій Рябцев вважає, що по дизпаливу цінова нижня межа вартості вже була досягнута, тому за тиждень ціни в роздробі не зміняться.

"Білорусь – наш основний постачальник дизпалива – практично завершила переговори з РФ щодо постачання нафти на свої НПЗ. Також через прибалтійські порти прийшли додатково перші танкери з законтрактованої білорусами нафтою. Тому і на ринку дизпалива видно стабільність", – впевнений Рябцев.

А ось Сергій Куюн вважає, що ситуація складніша.

"На ринку дизпалива зараз діють два протилежні чинники. У великому опті "дизель" подешевшав майже на 1000 гривень за тонну, що дає потенціал зниження ціни в роздробі до 1 гривні на літрі. З іншого боку проти зниження ціни відіграє незрозуміла ситуація з поставками з Білорусі. Вже другий місяць маємо значний недобір за контрактами. Російської нафти досі немає в достатній кількості, білоруські НПЗ працюють не на повну потужність. Так, два танкери привезли 160 тонн нафти, але це 10% від необхідного. Тому куди повернеться тренд, поки сказати складно", – роз'яснив експерт.

Також Геннадій Рябцев дав прогноз вартості скрапленого газу. Експерт вважає, що через профіцит можливе подальше здешевлення газу ще на 20-30 коп./л за тиждень. Те, що профіцит є, згоден і Сергій Куюн.

"Ринок "перелито" газом, тому трейдери намагаються будь-яким способом збільшити продажі, попри те, що оптові закупівлі подорожчали. Але цінове дно пробито, тому чекаємо швидкого зростання цін", – уточнив Куюн.

Нагадаємо, що споживання газу в Хмельницькій області у 2019 році скоротилося на 25%.