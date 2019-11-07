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Независимая потребительская экспертиза назвала самую качественную курятину на украинском рынке

Новости » Пресс-релизы     07.11.2019 - 16:08
Независимая потребительская экспертиза назвала самую качественную курятину на украинском рынке

Курятина производства украинского агроиндустриального холдинга МХП, которая представлена на рынках 80 стран мира, по итогам независимого исследования Центра экспертиз "ТЕСТ" получила самые высокие оценки по ключевым параметрам качества.

Из шести отобранных в розничной продаже образцов популярных среди украинских потребителей марок независимая экспертиза поставила оценку "отлично" по совокупности параметров качества лишь продукции бренда "Наша Ряба" МХП. Об этом сказано в итоговом отчете Центра независимых потребительских экспертиз.

«При сравнительном тестировании продукцию проверили по разным показателям, в первую очередь, для определения ее безопасности. Также оценили, насколько правильно разделано мясо, его товарный вид. С учетом результатов проверки в лаборатории, органолептической оценки, а также замечаний по маркировке и упаковке, были выставлены общие оценки», — рассказали авторы экспертизы в итоговом отчете по результатам анализа образцов фасованного куриного филе популярных среди украинцев брендов "Гаврилівські курчата", "Знатна курка", "Львівська курка", "Наша Ряба", "Чебатурочка" и "Епікур".

Отличную защиту продукта и достаточный срок хранения обеспечивают используемые брендом "Наша Ряба" лоток и защитная среда — по критерию качественной упаковки продукция МХП получила наивысшие оценки. В то же время авторы экспертизы предупреждают, что наиболее рискованным является для потребителя тот продукт, который не имеет заводской упаковки: "Это худший вариант с гигиенической точки зрения и возможности обветривания. Лучший вариант – это лоток и метод фасовки в защитной среде".

Продукция бренда "Наша Ряба" не получил замечаний от исследователей Центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" по микробиологическим параметрам — общему содержанию микроорганизмов, а продукция некоторых других брендов была отбракована исследователями за превышение норм этого показателя.

Также бренд "Наша Ряба" МХП оказался «самым честным» среди украинских производителей: вес мяса, содержащегося в упаковке, указан корректно. Другие производители грешат тем, что в строке "Масса нетто" указывают вес вместе с упаковкой (с лотком, пленкой, салфеткой). "Следует уточнить, что понятие "масса нетто" означает чистую массу продукта без любых дополнительных материалов. На упаковке же мы видим массу брутто, то есть общий вес вместе со всем, чем только можно. Так делать нельзя: производитель прекрасно знает, сколько весит упаковочный материал, и должен его учитывать", — сказано в итоговом отчете исследования Центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ". Проще говоря, производители хитрят: потребитель платит за стоимость упаковки по цене мяса, что совершенно недопустимо.

По параметру "Органолептика" "Наша Ряба" также обошла всех конкурентов: качество куриного мяса бренда МХП получило оценку «отлично» без нареканий со стороны экспертов. Другие участники имели замечания за некачественную разделку, наличие в филе костей, кожи и других отходов, а также за несоответствие мяса органолептическим стандартам по цвету и влажности.

В ходе исследования образцов эксперты Центра независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ" опровергли бытующий среди потребителей миф об использовании в промышленном производстве при выращивании кур на птицефабриках гормонов и антибиотиков. "Эти параметры проверили в первую очередь. Ни гормонов, ни антибиотиков, ни микотоксинов в курином филе не было обнаружено", — указали эксперты в итоговом отчете, подчеркнув, что все исследованные образцы мяса курицы совершенно безопасны.

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