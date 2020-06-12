Цены на поездки в BlaBlaCar существенно вырастут: названа причина

На BlaBlaCar повысятся цены на поездки из-за того, что теперь водитель может взять с собой только 2 пассажира. В пресс-службе сервиса поиска автопопутчиков для дальних поездок уточняется, что ограничение введено ради безопасности пассажиров и водителей с целью снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

"Чтобы повысить уровень безопасности во время поездки, BlaBlaCar объявил пользователям о новой функции "Только 1 человек, сидеть сзади": чтобы соблюдать социальное дистанцирование в автомобиле, водители могут принять только одного пассажира, который будет сидеть на заднем сиденье", – говорится в сообщении.

Новые меры нужны сервису BlaBlaCar, чтобы адаптироваться "к новой реальности".

"После нескольких месяцев ограниченных поездок и на фоне постепенного восстановления междугородних поездок правительством Украины, BlaBlaCar будет адаптировать платформу к новой реальности, сосредоточившись на безопасности поездок", – сообщила пресс-служба.

Также на BlaBlaCar незадолго до карантина появилась возможность покупки билетов на автобусы. Сообщается, что пока не все направления доступны из-за решения Минздрава.

В компании напомнили, что в марте попросили пользователей временно прекратить путешествовать и использовать платформу только для исключительных и срочных поездок. Кроме этого, по решению правительства от 16 марта, BlaBlaCar приостановил все автобусные поездки, в том числе и на платформе Busfor.

Эксперты считают, что ограничения по количеству пассажиров отразится на том, сколько обойдется проезд пассажирам. Некоторые считают, что стоимость поездки вырастет на 30% от цены до начала карантина.

Напомним, что ранее BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций против России.

До этого мы писали, что в Украине с понедельника увеличат количество внутренних авиарейсов.