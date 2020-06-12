В Украине с понедельника увеличат внутренние авиарейсы: какие цены и правила

Авиаперевозки в Украине (фото: РБК-Украина)

Украина снимает карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты

В Украине возобновили внутреннее авиасообщение с 5 июня в условиях пандемии коронавируса, а с 15 июня планируют и внешнее. Воздушные гавани с понедельника будут открыты в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове.

Согласно постановлению Кабмина от 20 мая 2020 №392, с 15 июня разрешены принятие и отправка воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки.

Компания МАУ с этого дня начинает внутренние авиарейсы рейсы из Киева во Львов, Одессу, Днепр и Харьков.

С 19 июня - из Киева в Херсон и Ивано-Франковск.

Отмечается, что в графике возможны изменения, и в Киевской и Львовской областях могут быть ограничения из-за сложной эпидемиологической ситуацией и не готовностью перейти на следующий этап смягчения карантина.

Как рассказали в Харьковском аэропорту, самолеты будут летать в Киев по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Цена билета в одну сторону без учета багажа начинается с 808 гривен. Время полета составляет 1 час.

По понедельникам и средам вылет из Харькова - в 15:55, по пятницам и воскресеньям - в 21:40.

Из Киева самолет будет вылетать по понедельникам и средам в 10:40, а по пятницам и воскресеньям - в 19:35.

В системе бронирования авиакомпании Wind Rose с 15 июня доступны билеты из Киева в Одессу и Харьков, с 16 июня из Киева во Львов.

В Международном аэропорту "Киев" на сайте расписаний указывается, что 15 июня будет рейс в Запорожье, 16-го - в Ужгород.

В Одесском аэропорту на своем сайте отметили, что рейсы Киев-Одесса-Киев (самолеты МАУ) стартовали еще 5 июня (в "Борисполь").

В аэропортах меняют правила для пассажиров

В период пандемии коронавируса в терминалы аэропортов не будут допускать провожающих.

Все пассажиры обязаны соблюдать масочный режим. Одноразовые перчатки - рекомендуются.

Пассажиров без средств защиты не допустят к регистрации и могут отказать в полете (исключение - пассажиры до 6 лет или с медицинскими противопоказаниями)

Требование о соблюдении социальной дистанции 1,5 - 2 м на стойках регистрации в аэропорту и при выходе на посадку.

Перед вылетом проводится температурный скрининг.

Пассажиров с повышенной температурой и другими симптомами отправят к медикам.

Ранее мы сообщали о том, что в Минздраве назвали украинцам правила въезда в туристические страны в условиях пандемии.

Также сообщалось, какие курорты в Европе будут доступны украинцам в 2020 году.

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Автор: Владимир Костырин