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BlaBlaCar остановит автобусные перевозки и сохранит сервис совместных поездок

Новости » Общество     18.03.2020 - 15:10
BlaBlaCar остановит автобусные перевозки и сохранит сервис совместных поездок
Иллюстративное фото (kommersant.ru)

Сервис совместных поездок останется одним из возможных способов добраться в другой город во время карантина

Компания BlaBlaCar временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты с 18 марта 2020 года из-за решения правительства о запрете перевозок на время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления.

"Карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины", - говорится в сообщении.

Однако в нынешней ситуации "социального дистанцирования" компания настоятельно рекомендует пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками, добавили в пресс-службе.

Напомним, согласно решению правительства, с 18 марта и до 3 апреля запрещено междугороднее и межобластное авиа, ж/д и автобусное пассажирское сообщение.

Напомним, в феврале 2020 года французская компания BlaBlaCar перестала работать в оккупированном Крыму из-за санкции против Российской Федерации.

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