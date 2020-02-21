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BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций против России

Новости » Политика     21.02.2020 - 14:03
BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций против России
Иллюстративное фото (kommersant.ru)

BlaBlaCar совсем недавно прекратил оказывать услуги в Крыму

Французская компания BlaBlaCar перестала работать в оккупированном Крыму из-за санкций против Российской Федерации. Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского союза. При этом в компании подчеркнули, что сервис перестал работать на полуострове недавно.

Отметим, на сайте BlaBlaCar при попытке найти попутчика для поездок в Крым или с территории полуострова появляется сообщение "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".

Напомним, ранее еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи заявил, что ЕС не будет пересматривать санкции против Российской Федерации, пока она не достигнет прогресса в исполнении минских соглашений.

Посольство США в Украине призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать права человека в Украине. Кроме того, Вашингтон заявляет, что контролируемые Россией "суды" не имеют права арестовывать крымскотатарских активистов.

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