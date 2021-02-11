Цены на бензин резко выросли: даже скидки не спасают

Столичные водители уже ощутили увеличение цен на топливо. В Киеве цены на бензин разные, в зависимости от АЗС. За 92 бензин меньше всего можно заплатить 23,87 грн, а на других заправках тот же самый бензин стоит 27,15 грн.

Что касается 95 бензина, то дешевле всего его можно взять за 24,87 грн, а на некоторых заправках он уже стоит 28,15. Но это самая большая цена, которую видели журналисты.

Столичные водители не понимают, почему цена на топливо растет, поскольку цены на нефть не так сильно растут, и курс доллара более-менее стабильный. Они считают, что возможно это договоренность между торговцами топлива.

Одна женщина также рассказала, что почувствовала поднятие цен, и даже скидки на топливо, которое дает АЗС, не спасают.

Стоит отметить, что это уже третий подъем цены на топлива с начала 2021 года. Некоторые эксперты связывают это в первую очередь с ценой за границей на внешнем рынке.