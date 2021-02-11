Ціни на бензин різко зросли: навіть знижки не рятують

Столичні водії вже відчули підвищення цін на пальне. У Києві ціни на бензин різні, в залежності від АЗС. За 92 бензин менше всього можна заплатити 23,87 грн, а на інших заправках той самий бензин коштує 27,15 грн.

Що стосується 95 бензину, то найдешевше його можна взяти за 24,87 грн, а на деяких заправках він вже коштує 28,15. Але це найбільша ціна, яку бачили журналісти.

Столичні водії не розуміють, чому ціна на паливо зростає, оскільки ціни на нафту не так сильно ростуть, і курс долара більш-менш стабільний. Вони вважають, що можливо це домовленість між торговцями палива.

Одна жінка також розповіла, що відчула підняття цін, і навіть знижки на паливо, яке дає АЗС, не рятують.

Варто зазначити, що це вже третій підйом ціни на палива з початку 2021 року. Деякі експерти пов'язують це насамперед з ціною за кордоном на зовнішньому ринку.