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Ціни на бензин різко зросли: навіть знижки не рятують

Автор: Роман Мирончук

У четвер, 11 лютого, в Україні роздрібні мережі АЗС підвищили ціни на бензин і дизельне паливо. Подорожчання склало 10-50 копійок за літр в залежності від мережі автозаправки.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

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Столичні водії вже відчули підвищення цін на пальне. У Києві ціни на бензин різні, в залежності від АЗС. За 92 бензин менше всього можна заплатити 23,87 грн, а на інших заправках той самий бензин коштує 27,15 грн.

Що стосується 95 бензину, то найдешевше його можна взяти за 24,87 грн, а на деяких заправках він вже коштує 28,15. Але це найбільша ціна, яку бачили журналісти.

Столичні водії не розуміють, чому ціна на паливо зростає, оскільки ціни на нафту не так сильно ростуть, і курс долара більш-менш стабільний. Вони вважають, що можливо це домовленість між торговцями палива.

Одна жінка також розповіла, що відчула підняття цін, і навіть знижки на паливо, яке дає АЗС, не рятують.

Варто зазначити, що це вже третій підйом ціни на палива з початку 2021 року. Деякі експерти пов'язують це насамперед з ціною за кордоном на зовнішньому ринку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив важливу заяву про тарифи на газ і тепло в лютому. За його словами, тарифи на тепло і гарячу воду залишаться такими ж до кінця опалювального сезону.

Раніше експерти дали корисні поради українцям, як легко і просто можна економити на електроенергії.

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