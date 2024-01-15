UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У центрі Києва відкрився офіс Viber. Дивіться, як він виглядає (фото)

У столиці України відкрився офіс Viber (колаж: РБК-Україна / Rakuten)
Автор: Поліна Іваненко

У центрі Києва 15 січня з’явився офіс застосунку для обміну повідомленнями та спілкування Viber.

РБК-Україна (проект Styler) отримало у своє розпорядження фото з нового офісу Rakuten в нашій країні.

У прес-службі Rakuten зазначили, що новий київський офіс "дозволить місцевій команді працювати разом, ефективніше розробляти технологічні продукти та послуги для користувачів у всьому світі, зміцнюючи репутацію України як центру ІТ-інновацій".

Таким чином компанія планує приєднатися до ініціативи "Дія. City" з розвитку українського ІТ-сектору.

Так виглядає офіс Viber у Києві (фото: прес-служба Rakuten)

Додамо, що наразі три компанії Rakuten - Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards - наразі мають команди з розробки та маркетингу. Вони знаходяться у Києві та Одесі.

Також у планах компанії найняти нових працівників-айтівців з України та призначити регіонального менеджера у нашій країні. 

Крім того, за словами представників компанії, одним із наступних кроків стане запуск в Україні сервісу цифрового гаманця Rakuten Viber після його успішного впровадження в кількох європейських країнах. Ця послуга "надасть користувачам Viber в Україні нові фінансові послуги, включаючи можливість надсилати гроші в країну та з країни за допомогою безпечних миттєвих транзакцій".

Так виглядає офіс Viber у Києві (фото: прес-служба Rakuten)

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЦікаві факти