Що потрібно зробити перед купівлею квартири, щоб уникнути боргів попередніх власників

Перед купівлею квартири завжди потрібно перевіряти стан особового рахунку, щоб уникнути боргів за електроенергію та переоформлювати особовий рахунок. Це також стосується випадків, коли ви отримали квартиру від родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис енергокомпанії YASNO у Facebook .

Навіщо це робити

Перевіривши, чи немає на квартирі боргів й оформивши, особовий рахунок на себе, у вас буде вся інформація щодо нарахувань, боргів та оплат.

Крім того, таким чином ви також зможете уникнути відключення за борги, про які могли й не здогадуватися.

Як переоформити особовий рахунок

Зверніться до вашого оператора системи розподілу:

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" - 1588, 0-800-50-1588

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" - 044 459 07 40, 067 495 70 40, 099 495 70 40, 093 495 70 40, 0 800 400 740

АТ "Укрзалізниця" - (044) 465-42-21

ДП НЕК "Укренерго" - (044) 238-38-25

Після цього потрібно залишити заявку на сайті вашого постачальника. Якщо ви користуєтеся послугами YASNO, тоді переходьте за посиланням для заповнення.

Що вирішує оператор розподілу систем

До оператора системи розподілу необхідно звертатися з питань:

якості та надійності електропостачання

експлуатації та ремонту ліній електропередачі, підстанцій та інших енергооб'єктів

підключення/відключення до системи розподілу (ліній)

встановлення лічильників та фіксації їх показань

В Україні знову відключатимуть боржників

Кабінет Міністрів скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг, який запроваджували у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Згідно зі змінами, українців знову будуть відключати від світла, газу та водопостачання за наявності заборгованості. Зокрема, скасування мораторію на відключення ЖКП пов'язують зі зростанням заборгованості споживачів.