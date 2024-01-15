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В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото)

В столице Украины открылся офис Viber (коллаж: РБК-Украина / Rakuten)
Автор: Полина Иваненко

В центре Киева 15 января появился офис приложения для обмена сообщениями и общения Viber.

РБК-Украина (проект Styler) получило в свое распоряжение фото из нового офиса Rakuten в нашей стране.

В пресс-службе Rakuten отметили, что новый киевский офис "позволит местной команде работать вместе, эффективнее разрабатывать технологические продукты и услуги для пользователей во всем мире, укрепляя репутацию Украины как центра ИТ-инноваций".

Таким образом, компания планирует присоединиться к инициативе "Дія. City" по развитию украинского ИТ-сектора.

 Так выглядит офис Viber в Киеве (фото: пресс-служба Rakuten)

Добавим, что в настоящее время три компании Rakuten - Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards - имеют команды по разработке и маркетингу. Они находятся в Киеве и Одессе.

Также в планах компании нанять новых работников-айтишников из Украины и назначить регионального менеджера в нашей стране.

Кроме того, по словам представителей компании, одним из следующих шагов станет запуск в Украине сервиса цифрового кошелька Rakuten Viber после его успешного внедрения в нескольких европейских странах. Эта услуга "предоставит пользователям Viber в Украине новые финансовые услуги, включая возможность посылать деньги в страну и из страны посредством безопасных мгновенных транзакций".

Так выглядит офис Viber в Киеве (фото: пресс-служба Rakuten)

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