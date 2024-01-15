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В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото)

Киев, Понедельник 15 января 2024 12:39
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В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото) В столице Украины открылся офис Viber (коллаж: РБК-Украина / Rakuten)
Автор: Полина Иваненко

В центре Киева 15 января появился офис приложения для обмена сообщениями и общения Viber.

РБК-Украина (проект Styler) получило в свое распоряжение фото из нового офиса Rakuten в нашей стране.

В пресс-службе Rakuten отметили, что новый киевский офис "позволит местной команде работать вместе, эффективнее разрабатывать технологические продукты и услуги для пользователей во всем мире, укрепляя репутацию Украины как центра ИТ-инноваций".

Таким образом, компания планирует присоединиться к инициативе "Дія. City" по развитию украинского ИТ-сектора.

В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото)В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото)В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото)В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото)

Так выглядит офис Viber в Киеве (фото: пресс-служба Rakuten)

Добавим, что в настоящее время три компании Rakuten - Rakuten Viber, Rakuten Advertising и Rakuten Rewards - имеют команды по разработке и маркетингу. Они находятся в Киеве и Одессе.

Также в планах компании нанять новых работников-айтишников из Украины и назначить регионального менеджера в нашей стране.

Кроме того, по словам представителей компании, одним из следующих шагов станет запуск в Украине сервиса цифрового кошелька Rakuten Viber после его успешного внедрения в нескольких европейских странах. Эта услуга "предоставит пользователям Viber в Украине новые финансовые услуги, включая возможность посылать деньги в страну и из страны посредством безопасных мгновенных транзакций".

В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото)В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото)В центре Киева открылся офис Viber. Смотрите, как он выглядит (фото)

Так выглядит офис Viber в Киеве (фото: пресс-служба Rakuten)

Ранее мы уже рассказывали, что нужно сделать перед покупкой квартиры во избежание долгов предыдущих владельцев.

Кроме того, недавно стало известно, что эксперт рассказал, когда в Киеве заработают закрытые станции метро.

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