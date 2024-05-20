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У центрі Києва - потоп. Водою залило вулицю біля "Олімпійського" (відео)

Потоп у центрі Києва помітили перехожі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Києві в районі національного спортивного комплексу "Олімпійський" вулицю залило водою. Рух транспорту було дещо ускладнено.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам переглянути кадри з місця події, опубліковані у соціальних мережах, а також дізнатись про причину потопу.

Що пишуть про потоп у соцмережах

"Заливає водою на Шота Руставелі. Київ хтось прокляв, інших причин не бачу. Вже вкотре за місяць", - повідомили у Telegram-каналі "Труха. Київ".

Причини потопу та їхнє усунення

Дещо згодом у КП "Київтеплоенерго" повідомили, що:

  • завершили відкачувати воду з теплокамери на вулиці Шота Руставелі
  • автотранспорт рухається проїжджою частиною у звичайному режимі

"Сьогодні, 20 травня, близько 10:30 на вулиці Шота Руставелі під час відкачування води з теплокамери вода частково потрапила на дорогу. Наразі роботи з відкачування води завершені", - наголосили у компанії.

Допис "Київтеплоенерго" у Telegram (скріншот: t.me/kyivteploenergo)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у столиці "пішла під воду" ціла вулиця - внаслідок пошкодження трубопроводу в процесі проведення гідравлічних випробувань.

Читайте також, як у Святошинському районі Києва прорвало водогін і затопило вулицю.

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КиївОлимпийскаяутонули