У центрі Києва - потоп. Водою залило вулицю біля "Олімпійського" (відео)

Що пишуть про потоп у соцмережах

"Заливає водою на Шота Руставелі. Київ хтось прокляв, інших причин не бачу. Вже вкотре за місяць", - повідомили у Telegram-каналі "Труха. Київ".

Причини потопу та їхнє усунення

Дещо згодом у КП "Київтеплоенерго" повідомили, що:

завершили відкачувати воду з теплокамери на вулиці Шота Руставелі

автотранспорт рухається проїжджою частиною у звичайному режимі

"Сьогодні, 20 травня, близько 10:30 на вулиці Шота Руставелі під час відкачування води з теплокамери вода частково потрапила на дорогу. Наразі роботи з відкачування води завершені", - наголосили у компанії.

Допис "Київтеплоенерго" у Telegram (скріншот: t.me/kyivteploenergo)