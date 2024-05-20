В центре Киева - потоп. Водой залило улицу возле "Олимпийского" (видео)

В Киеве в районе национального спортивного комплекса "Олимпийский" улицу залило водой. Движение транспорта было несколько затруднено.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам просмотреть кадры с места происшествия, опубликованные в социальных сетях, а также узнать причину потопа.
"Заливает водой на Шота Руставели. Киев кто-то проклял, других причин не вижу. Уже в который раз за месяц", - сообщили в Telegram-канале "Труха. Киев".
Немного позже в КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что:
"Сегодня, 20 мая, около 10:30 на улице Шота Руставели во время откачки воды из теплокамеры вода частично попала на дорогу. Сейчас работы по откачке воды завершены", - подчеркнули в компании.
Пост "Киевтеплоэнерго" в Telegram (скриншот: t.me/kyivteploenergo)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в столице "ушла под воду" целая улица - вследствие повреждения трубопровода в процессе проведения гидравлических испытаний.
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