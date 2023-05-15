У центрі Києва незаконно зносять історичні споруди. Забудовник прикривається "реставрацією"

У центрі Києва на вулиці Рейтарській під виглядом реставрації зносять "дворові будівлі" історичної пам’ятки, які мають охоронний статус.

Про це повідомив урбаніст і захисник історичної забудови Києва Дмитро Перов на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо про знесення

"Дійшли до Рейтарської - у будинку під номером 37 будівельна компанія НЕСТ вирішила проводити "реставрацію зі знесенням дворових будівель". Згідно з інформацією Департаменту охорони культурної спадщини КМДА як основна № 37, так і дворова будівля 37-а є пам’ятками історії місцевого значення. Знесення історичних будівель-пам’яток Департамент не погоджував", - пише Перов.

Також він зазначає, що фасадну будівлю вже позбавили внутрішніх вікон та готують до демонтажу.

"За проєктом архітектурних перетворень - від пам’ятки має лишитись лише фасад і то - суттєво видозмінений", - додає урбаніст.

Під виглядом реставрації руйнують історичну споруду у центрі Києва (фото: facebook/ Дмитро Перов)

Флігелю на Рейтарській, 37 понад 130 років. Це був будинок Київської повітової земської управи, де жив громадський діяч і письменник Микола Шаповал. У радянські часи у цьому приміщенні був гідромеліоративний інститут.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 298 Кримінального кодексу (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини та знищення, руйнування чи пошкодження об’єктів культурної спадщини).

Департамент охорони культурної спадщини КМДА не давав дозволів на знесення історичної забудови (фото: facebook/ Дмитро Перов)

Такі порушення караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів, обмеженням волі до 2 років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо незаконного пошкодження історичних будівель (фото: facebook/ Дмитро Перов)