ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Києва незаконно зносять історичні споруди. Забудовник прикривається "реставрацією"

Новость на русском →
Київ, Понеділок 15 травня 2023 10:55
У центрі Києва незаконно зносять історичні споруди. Забудовник прикривається "реставрацією" У Києві незаконно руйнують історичні споруди (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У центрі Києва на вулиці Рейтарській під виглядом реставрації зносять "дворові будівлі" історичної пам’ятки, які мають охоронний статус.

Про це повідомив урбаніст і захисник історичної забудови Києва Дмитро Перов на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про знесення

"Дійшли до Рейтарської - у будинку під номером 37 будівельна компанія НЕСТ вирішила проводити "реставрацію зі знесенням дворових будівель". Згідно з інформацією Департаменту охорони культурної спадщини КМДА як основна № 37, так і дворова будівля 37-а є пам’ятками історії місцевого значення. Знесення історичних будівель-пам’яток Департамент не погоджував", - пише Перов.

Також він зазначає, що фасадну будівлю вже позбавили внутрішніх вікон та готують до демонтажу.

"За проєктом архітектурних перетворень - від пам’ятки має лишитись лише фасад і то - суттєво видозмінений", - додає урбаніст.

У центрі Києва незаконно зносять історичні споруди. Забудовник прикривається &quot;реставрацією&quot;У центрі Києва незаконно зносять історичні споруди. Забудовник прикривається &quot;реставрацією&quot;Під виглядом реставрації руйнують історичну споруду у центрі Києва (фото: facebook/ Дмитро Перов)

Флігелю на Рейтарській, 37 понад 130 років. Це був будинок Київської повітової земської управи, де жив громадський діяч і письменник Микола Шаповал. У радянські часи у цьому приміщенні був гідромеліоративний інститут.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першою статті 298 Кримінального кодексу (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини та знищення, руйнування чи пошкодження об’єктів культурної спадщини).

У центрі Києва незаконно зносять історичні споруди. Забудовник прикривається &quot;реставрацією&quot;У центрі Києва незаконно зносять історичні споруди. Забудовник прикривається &quot;реставрацією&quot;Департамент охорони культурної спадщини КМДА не давав дозволів на знесення історичної забудови (фото: facebook/ Дмитро Перов)

Такі порушення караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів, обмеженням волі до 2 років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

У центрі Києва незаконно зносять історичні споруди. Забудовник прикривається &quot;реставрацією&quot;Поліція відкрила кримінальне провадження щодо незаконного пошкодження історичних будівель (фото: facebook/ Дмитро Перов)

Раніше ми розповідали про те, що у Києві почали зносити пам'ятку архітектури ХІХ століття.

Читайте також про те, що у Києві забудовник руйнує історичну споруду, аби звести новий ТРЦ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ історичні пам'ятки