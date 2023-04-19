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У центрі Києва забудовник руйнує історичну споруду ХІХ століття, щоб звести новий ТРЦ

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Київ, Середа 19 квітня 2023 12:10
У центрі Києва забудовник руйнує історичну споруду ХІХ століття, щоб звести новий ТРЦ Споруду ХІХ століття хочуть знести, щоб збудувати ТРЦ (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В історичному центрі столиці почали розбирати споруди першої черги Київського водогону на Володимирському узвозі. Ці будівлі зведені ще у 1871-72 роках. На цій ділянці хочуть спорудити новий ТРЦ і станцію канатної дороги.

Про це повідомив урбаніст і захисник історичної забудови Києва Дмитро Перов на своїй сторінці Facebook.

Що відомо про історичну забудову

"Тижня два тому на сайті Київради вийшов допис про те, що місто в особі Департаменту охорони культурної спадщини КМДА продовжить боротьбу в судах за збереження Володимирської гірки від забудови. Противник - бізнесмен російського походження Дмитро Буряк. Останній хоче там спорудити ТРЦ і станцію канатної дороги", - йдеться у дописі.

Перов наголошує, що киянам є дійсно за що боротися, адже ця ділянка під забудову - це будівлі першої черги централізованого водогону Києва, зведені ще 1871-72 рр.

"Цілком унікальним є двоповерховий дерев'яний житловий будинок (на фото ліворуч) - це одна із небагатьох вцілілих дерев'яних будівель центрального історичного ареалу Києва. Зараз на ньому поступово почав зникати дах, що недвозначно вказує на наміри забудовника", - зазначає активіст.

У центрі Києва забудовник руйнує історичну споруду ХІХ століття, щоб звести новий ТРЦУ центрі Києва забудовник руйнує історичну споруду ХІХ століття, щоб звести новий ТРЦСпоруда розташована на Володимирівському узвозі поблизу Дніпра (фото: facebook/Дмитро Перов)

Також Перов додає, що надзвичайну цінність має старий фільтр, що розташований поруч.

"Місто має вдалий приклад реновації колишніх водопровідних споруд - 2003 р. у будівлі водогінної вежі (1876 р.) та резервуару чистої води (1909 р.), розташованих у Хрещатому парку, відкрито Водно-інформаційний центр (Музей води). Втім, якщо забудовнику вдасться виграти вирішальний суд - лишимося і без Гірки і без історії", - заявляє Перов.

Раніше ми розповідали про те, що у Києві почали розбирати пам'ятку архітектури ХІХ століття.

Читайте також про те, що київські забудовники хочуть знищити Галерний острів із "Лісом орхідей".

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Київ історичні пам'ятки