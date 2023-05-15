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В центре Киева незаконно сносят исторические здания. Застройщик прикрывается "реставрацией"

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Киев, Понедельник 15 мая 2023 10:55
В центре Киева незаконно сносят исторические здания. Застройщик прикрывается "реставрацией" В Киеве незаконно разрушают исторические сооружения (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В центре Киева на улице Рейтарской под видом реставрации сносят "дворовые здания" исторического памятника, имеющего охранный статус.

Об этом сообщил урбанист и защитник исторической застройки Киева Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.

Что известно о сносе

"Дошли до Рейтарской - в доме под номером 37 строительная компания НЕСТ решила проводить "реставрацию со сносом дворовых зданий". Согласно информации Департамента охраны культурного наследия КГГА как основное № 37, так и дворовое здание 37-е являются памятниками истории местного значения. На снос исторических зданий-памятников Департамент не давал разрешение", - пишет Перов.

Также он отмечает, что фасадное здание уже лишили внутренних окон и готовят к демонтажу.

"По проекту архитектурных преобразований - от памятника должен остаться только фасад и то - существенно видоизмененный", - добавляет урбанист.

В центре Киева незаконно сносят исторические здания. Застройщик прикрывается &quot;реставрацией&quot;В центре Киева незаконно сносят исторические здания. Застройщик прикрывается &quot;реставрацией&quot;Под видом реставрации разрушают историческое сооружение в центре Киева (фото: facebook/ Дмитрий Перов)

Флигелю на Рейтарской, 37 более 130 лет. Это было здание Киевской уездной земской управы, где жил общественный деятель и писатель Николай Шаповал. В советское время в этом помещении был гидромелиоративный институт.

Полиция открыла уголовное дело по части первой статьи 298 Уголовного кодекса (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия и уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

В центре Киева незаконно сносят исторические здания. Застройщик прикрывается &quot;реставрацией&quot;В центре Киева незаконно сносят исторические здания. Застройщик прикрывается &quot;реставрацией&quot;Департамент охраны культурного наследия КГГА не давал разрешений на снос исторической застройки (фото: facebook/ Дмитрий Перов)

Такие нарушения наказываются штрафом от одной тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, ограничением свободы до 2 лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

В центре Киева незаконно сносят исторические здания. Застройщик прикрывается &quot;реставрацией&quot;Полиция открыла уголовное производство по незаконному повреждению исторических зданий (фото: facebook/ Дмитрий Перов)

Ранее мы рассказывали, что в Киеве начали сносить памятник архитектуры XIX века.

Читайте также о том, что в Киеве застройщик разрушает историческое сооружение, чтобы построить новый ТРЦ.

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