У центрі Києва незаконно руйнують садибу ХІХ століття: що відомо

Що відомо про незаконне руйнування садиби

"Цими хвилинами на вул. Хмельницького, 64 розбирають садибу Олени Петровської. Будинок збудований до 1899 року на тогочасній вул. Фундуклеївській, на червоній лінії забудови. Належить до фонової історичної забудови, архітектурного ансамблю вул. Хмельницького, що в цій частині представлений 2-3 поверховими міщанськими садибами", - зазначає Перов.

Також він наголошує, що роботи проводяться без відповідної дозвільної документації та встановлення захисного будівельного паркану, що є порушенням правил благоустрою Києва.

"Оперативно зв’язалися з Департамент міського благоустрою Київської міської державної адміністрації. На місце направлений інспектор", - додав активіст.

Зазначимо, що інспектор з благоустрою уже вніс припис і склав протокол про адміністративне порушення, оскільки власник почав демонтаж будівлі без дозвільної документації.

Демонтаж садиби розпочали незаконно (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Руйнування історичних будівель стало рутиною

У столиці руйнування історичних пам'яток стає ледь не буденною справою. Нещодавно активісти змогли захистити від незаконного знесення "Будинку з комахами", який є об’єктом культурної спадщини Києва і охороняється законом. Ця споруда ХІХ ст. має унікальну ліпнину.

Також весною розгорівся скандал, бо в історичному центрі столиці почали розбирати споруди першої черги Київського водогону на Володимирському узвозі. Ці будівлі зведені ще у 1871-72 роках. На цій ділянці хотіли спорудити новий ТРЦ і станцію канатної дороги. Після розголосу роботи з демонтажу припинили.

Зазначимо також, що через активний захист історичної забудови Києва на Дмитра Перова подала у суд будівельна компанія "Ковальська". Позов стосується будівництва на вул. Жилянській.