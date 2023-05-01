У Києві руйнується цінна мозаїка 60-х років, бо власник будівлі не дав дозволу на реставрацію

У центрі Києва осипається мозаїчне панно 1967 року "Українська пісня". Роботи з відновлення мали провести ще 4 роки тому, але дозвіл на них не дав орендар будинку.

Про це повідомляє голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик на своїй сторінці у Facebook .

У якому стані зараз мозаїчне панно

Мозаїчне панно "Українська пісня" розміщене на брендволі навпроти Київської Опери на вул. Хмельницького. Монумент руйнується не перший рік. Ще у 2019 році повідомлялось, що від обличчя танцівниці "майже нічого не залишилося".

Тоді спонсором для відновлення мозаїки мав стати один футбольний клуб. Роботи обіцяли зробити за 2 тижні. Але будівля приватна і власник не дав дозволу на роботи.

Над відновленням мозаїки мала працювати бригада художників-монументалістів під керівництвом Федора Григорова.

"Проте за 4 роки змін так і не відбулося, а цінна мозаїка і далі осипається", - пише урбаніст.

Сучасний стан мозаїчного панно (фото: Facebook/Сергій Селик)

Чим унікальна ця мозаїка

"Українська пісня" - декоративне мозаїчне панно за мотивами народного мистецтва. Монументальну роботу створив художник Степан Кириченко.

Мозаїка виконана у стилі тенденцій, які панували в радянській Україні у 1960-х роках. Тоді часто у мистецтві використовували народні мотиви.

Це панно одна з небагатьох робіт Степана Кириченка, які залишилися у вільному доступі, оскільки через процес декомунізації деякі монументи "закрили".

У 2000-х роках панно почало осипатися. Активісти закликали зберегти мозаїку, втім виявилося, що її ескізів не збереглося. Тоді спеціалісти дійшли висновку, що можна відтворити панно за старими фотографіями.

2013 року будівлю передали в оренду приватному підприємству. Але орендар і сам не провів реконструкції, та й не дав на неї необхідного дозволу фахівцям.

Панно почало руйнуватись у 2000-х роках (фото: Вікіпедія)