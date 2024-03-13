У центрі для біженців у Берліні згорів павільйон українців. Без житла залишилося 300 людей

Що відомо про пожежу

У вівторок, 12 березня, берлінську пожежну команду викликали на територію колишнього аеропорту, де нині розташований один з найбільших центрів прибуття й розміщення біженців. Виклик надійшов о 13:47.

За словами оперативного керівника пожежної бригади, "в аварійному укритті повністю згорів зал легкої конструкції". Густу хмару диму можна було побачити у багатьох районах Берліна.

Відомо, що вогонь охопив один із великих наметів площею 1000 квадратних метрів, де були облаштовані місця для близько 300 шукачів притулку.

До гасіння пожежі було залучено понад 100 осіб. Їм вдалося запобігти поширенню вогню на інші намети.

Уточнюється, що на момент пожежі у центрі Берлін-Тегель, розрахованому на 7000 біженців, перебували близько 4500 осіб.

Німецький центр для біженців (фото: merkur.de)

Подальша доля біженців

Співробітники служби порятунку повідомили, що обійшлося без постраждалих - усіх мешканців центру вчасно евакуювали й доправили у безпечне місце.

За словами прес-секретаря державного управління Німеччини у справах біженців Моніки Хеббінгауз, з постраждалого залу A1 у безпечне місце було доставлено 301 особу. Ще 700 людей (дорослих і дітей) евакуювали з прилеглої території.

Не забули рятувальники й про домашніх тварин - їх також було переміщено у безпеку.

Оскільки у згорілому наметі були не лише меблі (ліжка й столи), але й особисті речі біженців, більшість із них "повністю втратили свої речі".

За офіційною інформацією, постраждалим було забезпечене альтернативне житло й надається психологічна підтримка.

Розслідування інциденту

Розслідування причини пожежі у центрі для біженців взяв на себе спеціаліст з Управління державної кримінальної поліції.

"Причина пожежі досі невідома", - уточнила Клеопатра Тюммлер з німецького Червоного Хреста. Саме вона є операційним менеджером з розміщення людей в Тегелі.

Сенатор з питань інтеграції Джансел Кізілтепе розповіла, що "на щастя, під час пожежі ніхто не постраждав", оскільки "на місце події швидко прибули рятувальники, які загасили вогонь".

"На даний момент ми зосереджені на тому, щоб надати людям, які постраждали, необхідну допомогу", - підсумувала Хеббінгауз.

Реакція України

Незабаром після того, як стало відомо про пожежу, посол України в Німеччині Олексій Макєєв повідомив, що говорив про це із федеральною міністеркою внутрішніх справ Ненсі Фезер.

"Щодо пожежі в центрі для шукачів прихистку у колишньому берлінському аеропорту Тегель: за актуальною інформацією від Сенату та поліції Берліна, жертв під час великої пожежі вдалось уникнути", - написав він у своєму Facebook.

Чоловік уточнив, що йдеться про великий міжнародний центр мігрантів з усього світу, значна частина з яких - українці.

"Тож з'ясовуємо подальші деталі... Чекаємо на результати розслідування та додаткову інформацію... Триматиму в курсі", - зауважив посол.

Він також попросив усіх українок та українців з Тегелу (а також їхніх близьких), дати знати - як вони.

Допис посла України в Німеччині (скріншот facebook.com/oleksii.makeiev)