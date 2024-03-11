Скільки біженців у Німеччині планують повернутися до України: опитування

Все більше українських біженців у Німеччині хочуть залишитися в цій країні на довший час. Лише п'ята частина українців планують повернутися до України.

Які наміри українських біженців у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на mdr.de .

Лише п’ята частина українських біженців у Німеччині планує повертатися до України. Про це свідчать результати дослідження Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені. Дослідники опитували українців із травня 2022 року по січень 2024 року. Результати п'ятої хвилі опитувань ще не опубліковані.

Причиною того, що все менше українців сподіваються на повернення до України, фахівці називають затяжність війни.

Влітку 2023 року 21% опитаних біженців казали, що хочуть повернутися до України. У 2022 році таку відповідь давали 46% респондентів.

Зараз уже 77% біженців планують залишитися у Німеччині на найближчі два роки. 2% респондентів мають намір переїхати до іншої країни.

"Чим довше триватиме війна, тим більше людей оселяться в Німеччині, знайдуть тут роботу, пройдуть навчання, розширять соціальні контакти і не захочуть повертатися", - зазначає у коментарі MDR фахівець з міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені Тетяна Панченко.

Майже третина (29%) біженців можуть уявити собі повернення в Україну тоді, коли зможуть почуватися там у безпеці. 28% відповіли, що ще не знають. Але 39% респондентів зазначили, шо однозначно планують жити за межами України.

"Після двох років війни майже половина українців не хочуть повертатися", –зауважує спеціаліст.

Результати дослідження свідчать, що у Німеччині змінюється портрет біженця. Якщо перші два роки приїжджали переважно жінки 30-49 років та діти, то зараз стає більше чоловіків та молодих жінок без дітей. У звіті зазначають, що чоловіки намагаються возз'єднатися зі своїми сім'ями у Німеччині.

За словами Тетяни Панченко, чимало біженців вже повернулися до України до своїх родин. Серед причини повернення були проблеми із житлом чи складнощі з інтеграцією.